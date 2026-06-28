El explosivo descargo de Nico Occhiato luego de que una mujer irrumpiera en su casa en Miami: "Esto ya pasa cualquier límite..."

El escándalo que vivió el equipo de Luzu TV en los últimos días en Miami sigue sumando capítulos. Luego de que se viralizaran las imágenes del tenso cruce con una mujer que ingresó a la mansión donde se hospeda el grupo de "Nadie dice nada" en plena cobertura del Mundial 2026, Nico Occhiato decidió hacer un explosivo descargo en sus redes sociales y contó cómo vivió el episodio.

A través de una historia de Instagram, el conductor aseguró que todo comenzó cuando Momi Giardina bajó de su habitación y se encontró con una desconocida dentro de la casa. "Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta 'periodista' de Primicias Ya. Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros", comenzó escribiendo.

En el mismo mensaje, Occhiato explicó que fue a hablar con la mujer para pedirle que abandonara el lugar. Sin embargo, según relató, la situación escaló rápidamente. "Ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos", sostuvo.

El fundador de Luzu TV también contó que, instantes después, apareció un hombre que acompañaba a la periodista y que la discusión se volvió todavía más tensa. "Después se bajó otro tipo de un auto que estaba con ella y se puso bastante violento, diciéndonos que la habíamos tratado de ladrona, cuando jamás le dijimos eso", aseguró.

El descargo de Nico Occhiato. (Foto: X/ @NicolasOcchiato).

Por último, Nico negó haber acusado a la mujer de cometer un delito y explicó cuál fue el único reclamo que le hicieron. "Lo único que le dijimos fue que era una desubicada total y que se tenía que ir de nuestra casa. Y, para completar el delirio, ella quería llamar a la policía. La verdad, ya no entiendo más nada", concluyó, dejando en claro su indignación por lo ocurrido.