Los looks de las mujeres de la Selección Argentina para el partido contra Jordania en el Mundial 2026: las fotos

La Selección Argentina volvió a celebrar en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Jordania y cerró la fase de grupos con un nuevo triunfo. Pero, además de lo que ocurrió dentro de la cancha, las tribunas también captaron la atención. Las parejas de los futbolistas compartieron en sus redes sociales los looks que eligieron para acompañar a la Albiceleste y rápidamente se convirtieron en tendencia.

Como ocurrió en los encuentros anteriores, la camiseta argentina fue la gran protagonista, aunque cada una le dio su toque personal. Algunas apostaron por la versión tradicional, otras la transformaron en un top y varias la combinaron con prendas de lujo, jeans, pantalones sastreros y accesorios en los colores celeste y blanco. Desde Dallas, todas mostraron cómo vivieron la previa y el partido.

Antonela Roccuzzo fue una de las primeras en compartir imágenes desde el estadio junto a sus hijos Mateo y Ciro, mientras alentaban a Lionel Messi. Fiel a su estilo, eligió una camiseta corta de la Selección combinada con un jean recto de tiro alto en azul clásico, un outfit simple pero canchero que volvió a captar la atención de sus seguidores.

Otra que dijo presente fue Yaz Jaureguy, esposa de Valentín "Colo" Barco. La influencer posó con la camiseta albiceleste número 8 y una gorra oficial de la AFA. A través de una selfie expresó todo su entusiasmo con un breve mensaje: "Vamossss", acompañado por un corazón celeste y otro blanco.

Antonela Roccuzzo y Yaz Jaureguy. (Foto: Instagram).

El debut mundialista de Marcos Senesi también tuvo una hinchada muy especial. Su pareja, Kelci Rose, viajó hasta Dallas para vivir ese momento histórico y documentó toda la experiencia en sus redes sociales. La futbolista inglesa mostró el look que preparó especialmente para la ocasión: una campera con los colores argentinos, un short y la camiseta número 2 que utiliza el defensor en la Selección.

"Así me vestí hoy. Es día de partido", escribió junto a una de las imágenes que publicó antes del encuentro. Sin embargo, ese no fue el único detalle que llamó la atención. También mostró una camiseta de la Selección utilizada durante el Mundial de 1994, en un claro homenaje a Diego Maradona y a una de las casacas más recordadas por los fanáticos argentinos.

Kelci Rose. (Foto: Instagram).

Más tarde compartió otra postal desde las tribunas con su outfit completo, integrado por la campera albiceleste, un top negro y anteojos de sol. Para acompañar la publicación eligió una sola palabra: "Vamos". La imagen no tardó en recibir miles de reacciones entre sus seguidores, que destacaron su fanatismo por la Selección.

Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, también volvió a marcar tendencia. Eligió la camiseta alternativa con el número 20 del mediocampista y la combinó con un pantalón sastrero azul de finas rayas blancas. Su hija Alaia apareció con un conjunto a tono, formado por un pantalón blanco con líneas celestes que completó un look bien argentino.

Ailén Cova y su hija. (Foto: Instagram).

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, optó por una propuesta elegante sin dejar de lado los colores nacionales. Lució la camiseta tradicional junto a un pantalón palazzo blanco, una mini cartera Chanel en tonos celestes y un peinado cómodo para disfrutar del partido junto a sus tres hijos. Antes del comienzo del encuentro publicó una tierna imagen familiar acompañada por la frase: "Siempre con vos mi amor".

Quien también sorprendió fue Agustina Gandolfo. La pareja de Lautaro Martínez eligió una campera blanca con un aplique de la bandera argentina y una original versión musculosa de la camiseta oficial, ajustada al cuerpo y con la espalda descubierta gracias a un nudo en la zona baja. Completó el conjunto con un jean oscuro de tiro alto y una pequeña bandolera blanca de Chanel.

Agustina Gandolfo. (Foto: Instagram).

Por último, Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, apostó por la camiseta alternativa, que anudó para convertirla en un top sin ocultar el apellido del defensor estampado en la espalda. Sumó un jean blanco de tiro alto, una pulsera dorada y lentes de sol. En la misma línea, Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, eligió la camiseta clásica de la Selección junto a un jean celeste claro, otro de los outfits que se destacaron en una jornada donde la moda volvió a jugar su propio partido desde las tribunas.