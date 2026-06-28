El sentido posteo de Messi tras la victoria de Argentina ante Jordania por el Mundial 2026: "Todos juntos"

Lionel Messi se expresó en las redes sociales tras el triunfo de la Selección Argentina ante Jordania por 3 a 1 por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Los tantos los hicieron el capitán de la Scaloneta y goleador de la Copa del Mundo, Giovani Lo Celso de tiro libre y Lautaro Martínez de penal.

"Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos...", fue el texto que acompañó al ya típico carrete de fotos que comparte el autor de 19 tantos a lo largo de la historia del torneo más importante de selecciones.

Los 19 tantos de Lionel Messi en los Mundiales de la FIFA

Alemania 2006: 1 gol

Brasil 2014: 4 goles

Rusia 2018: 1 gol

Qatar 2022: 7 goles

Mundial 2026: 6 goles (hasta la fase de grupos)









Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026

El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio, a las 19 horas, en el Miami Stadium.