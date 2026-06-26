Messi, Inteligencia Artesanal y periodismo: "La tapa más linda del mundo"

Por Hugo Ferrer

El minuto 95 del partido de Argentina - Austria en el Mundial de Estados Unidos selló para la historia la cifra de los 18 goles de Messi en los mundiales. 2 a 0 y a celebrar.

Ese lunes 22 de junio de 2026, en coincidencia con los 40 años de los goles de Maradona a los ingleses en el Mundial de México del ‘86 (con la mano y el de la gambeta del "barrilete cósmico"), ya es inolvidable.

Vendrán aniversarios, recuerdos, fotos y videos. Todo, como estamos acostumbrados en estos casos.

Mauricio López, Barbie Corvalán, Gastón Samá y Matías Ruffet hablaron de la tapa en Crónica TV en Es Muy temprano.

Mientras el mundo festejaba ese gol y el nombre Messi se transformaba en mensajes, gritos y abrazos, hubo "ejércitos" de periodistas, editores, diseñadores, en fin todos los planteles de las miles de redacciones que ya estaban pensando la tapa.

En todas las webs, redes y pantallas de las más variadas plataformas el concepto Messi - 18 goles - récord fue el denominador común.

Y también el tema de las tapas de todos los diarios del mundo.

Mariela Fernández y Gustavo Chapur, en La Primera, también por Crónica TV destacaron la portada.

Las ideas que van y vienen, las fotos que se seleccionan, los gestos, el grito de gol. Toda la emoción hecha papel y tinta.

Entre tantas, hubo una que logró destacarse. En este caso, la del diario La Opinión Austral (Río Gallegos, Santa Cruz), uno de los medios del Grupo Crónica.

Fue distinta a todas y original. En su portada, los 18 goles de Messi, distribuídos en "cuadros fotográficos" de cada conquista. Y en el centro, el festejo del tercer gol.

Para Eduardo Feinmann, de A24 y Mitre, la tapa de La Opinión Austral "es la más linda del mundo"

En la mañana del martes 23, los canales de tevé de todo el país mostraron las tapas. En todas, Messi y el tema de los 18 goles.

La tapa de La Opinión Austral, como la de los demás diarios fue exhibida en Crónica TV. Primero, los periodistas de Es muy Temprano, Mauricio López, Barbie Corvalán, Gastón Samá y Matías Ruffet; luego, en La Primera, Mariel Fernández y Gustavo Chapur también la destacaron. Tuvo repercusión nacional e internacional. Por su parte, el periodista Eduardo Feinmann, tanto en Radio Mitre como en A24 puso en valor la publicación: "Para mí, es la tapa más linda del mundo." Además, destacó que la selección de todos los goles de Messi reflejaban el sentimiento de los argentinos en cada una de sus conquistas.

Emmanuel Quiroga, director de Arte de La Opinión Austral, reveló cómo surgió la idea de la tapa de la que habló todo el mundo.

Por su parte, Emmanuel Quiroga, director de Arte de La Opinión Austral reveló cómo surgió la idea del diseño de la tapa: "Es increíble lo que genera Messi: su figura, su carrera, su pasión y tenacidad. En cuanto terminó el partido empecé a pensar en la tapa especial. La primera idea fue una composición de la figura del 10 en distintas poses, festejando. Pero rápidamente traté de recordar cada uno de esos goles. Buscarlos me llevó a un viaje de emociones. Fue en ese instante en el que me di cuenta que la tapa tenía que revivir eso: porque cada gol de Messi en los mundiales tienen millones de gritos y abrazos entre familiares y desconocidos, la ilusión y el deseo de un nuevo mundial. Por él, por nosotros, por Argentina. En la versión preliminar de la tapa, en el cuadro central estaba Lio con un manto celeste y blanco, una pelota en sus manos y una corona en su cabeza: El rey del fútbol. Pero aún es muy temprano, todavía "es muy joven", todavía le quedan más victorias. Por eso, junto con el editor Juan Maniel Reyna, la reemplazamos por una foto del grito desaforado en su último gol, como si fuera el primero, con ‘el tiempo' rendido a sus pies."

En la gráfica, es loable destacar el trabajo de los diseñadores de arte. Son tan relevantes como los periodistas, los fotógrafos y el taller de impresión. También pasa en la televisión con los conductores, periodistas, técnicos, cronistas y movileros. Y las distintas plataformas. Todos protagonistas por la noticia.

Ahora, la Selección disfruta de un presente interminable. Los sueños siguen latentes y el desafío de cada partido para alcanzar la cuarta estrella, sigue intacto.

¡Vamos Messi! ¡Vamos Argentina! ¡Viva el periodismo!

Con esta tapa, más que nunca, ganó la inteligencia artesanal.