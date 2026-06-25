Abuela cordobesa le "curó el mal de ojo" a Messi tras el penal errado y la historia cambió para siempre: "Salvaste a la Argentina"

Los primeros minutos del partido entre la Selección Argentina y Austria fueron para el infarto, con un penal que Lionel Messi erró y dejó a todos en shock. Tras esa jugada, una abuela oriunda de Córdoba decidió curarle el "mal de ojo" al rosarino y su "táctica" desató una avalancha de reacciones.

En el video que compartió la nieta de la mujer en TikTok se observa un vaso con agua, un huevo y sal sobre la mesa, junto con una imagen de Leo en el celular. Creer o reventar, después de esa "ceremonia" casera el partido cambió de tono, el 10 encontró revancha y terminó marcando la diferencia.

"Está recontra recontra ojeado y trabado, que salga todo lo malo para él, todo lo malo fuera fuera fuera", se escucha decir a la mujer en el clip que publicó la usuaria "morediesenberg_".

Este tipo de rituales y cábalas no es algo nuevo entre los hinchas argentinos. En el Mundial anterior, circularon múltiples prácticas caseras para "cortar la mala racha" de distintos equipos, junto con cábalas personales que muchos mantienen como parte de la experiencia futbolera.

En esta ocasión, la intervención de la abuela cordobesa quedó en el centro de la atención, en un partido donde Messi terminó siendo determinante y marcando los únicos dos goles del encuentro.

Video: así la abuela cordobesa le curó el mal de ojo a Lionel Messi





La celebración de la abuela y la reacción de los usuarios

Más tarde, Morena contó que salió de la casa de su abuela y, a los minutos, recibió un audio que no esperaba. En el mensaje, la mujer relató que había tirado el huevo al inodoro justo antes del gol de Messi.

"Vos sabés que tiré el huevo al inodoro, dije ‘fuera todo maleficio' y en ese momento hizo el gol", explicó la abuela en el audio. Y cerró contenta con el resultado: "Ay, estoy chocha".

Creer o reventar: una abuela le curó el mal de ojo a Messi tras el penal errado frente a Austria y el capitán argentino metió dos goles.

La joven decidió compartir el video en redes y escribió: "Sirvió". La publicación explotó en TikTok, donde acumuló casi 600 mil reproducciones, más de 138 mil "Me gusta" y una catarata de comentarios.

Entre las reacciones, los usuarios celebraron la situación con humor: "Me encanta el suspiro de 'acabo de salvar a toda argentina'. La amo señora"; "Que lo haga en todos los partidos, por favor"; "Gracias, señora. Siga así por favor"; "No fui la única que sintió mala energía"; "Yo también se lo curé y era terrible".

En un momento, la propia abuela apareció en los comentarios del posteo y respondió con agradecimiento. "Cuando me enteré que había subido el video me enojé un poco, pero cuando ví todos los comentarios me he reído mucho y les agradezco que lo hayan tomado con humor. Muchas gracias!!!", escribió.