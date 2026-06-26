Chilavert explotó contra Alfaro tras el empate entre Paraguay y Australia por el Mundial 2026: "Farsante..."

Ayer por la noche, Paraguay igualó ante Australia y quedó a la espera de algunos resultados para saber si será uno de los mejores terceros que clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

Luego del encuentro, Gustavo Alfaro habló en conferencia de prensa, se quejó de las críticas e indicó que dos jugadores de Turquía valen tanto como todo el seleccionado guaraní.

"Con dos jugadores, Turquía vale lo mismo que todo el plantel de Paraguay. Si quieren ser críticos, no tengo ningún problema", manifestó Lechuga.

Al escuchar eso, el histórico José Luis Chilavert le salió al cruce al entrenador argentino en redes sociales y lo calificó como un "farsante".

"El DT más farsante del fútbol mundial", apuntó Chila, quien disputó la cita mundialista con la Albirroja en 1998 y 2002.

En esa misma línea, añadió: "Cuando firmó su contrato, sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio. Ahora son los peores del Mundial".

Finalmente, en su cuenta oficial de X, el antiguo guardavalla de Vélez le pidió al ex director técnico de Boca y San Lorenzo, entre otros, que dejara "de mentir".

"Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores. Te pagan 2.5M para decir boludeces", concluyó.

El DT más farsante del fútbol mundial.Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Py y era todo elogio,ahora son los peores del mundial,deja de mentir Alfaro,vendedor de espejitos de colores,te pagan 2.5M para decir boludeces.@ABCDigital @UltimaHoracom — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 26, 2026

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