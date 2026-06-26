Chilavert explotó contra Alfaro tras el empate entre Paraguay y Australia por el Mundial 2026: "Farsante..."
A través de sus redes sociales, José Luis Chilavert cargó contra Gustavo Alfaro luego del empate ante Australia que dejó a Paraguay en vilo respecto a su continuidad en el Mundial 2026.
Ayer por la noche, Paraguay igualó ante Australia y quedó a la espera de algunos resultados para saber si será uno de los mejores terceros que clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.
Luego del encuentro, Gustavo Alfaro habló en conferencia de prensa, se quejó de las críticas e indicó que dos jugadores de Turquía valen tanto como todo el seleccionado guaraní.
"Con dos jugadores, Turquía vale lo mismo que todo el plantel de Paraguay. Si quieren ser críticos, no tengo ningún problema", manifestó Lechuga.
Al escuchar eso, el histórico José Luis Chilavert le salió al cruce al entrenador argentino en redes sociales y lo calificó como un "farsante".
"El DT más farsante del fútbol mundial", apuntó Chila, quien disputó la cita mundialista con la Albirroja en 1998 y 2002.
En esa misma línea, añadió: "Cuando firmó su contrato, sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio. Ahora son los peores del Mundial".
Finalmente, en su cuenta oficial de X, el antiguo guardavalla de Vélez le pidió al ex director técnico de Boca y San Lorenzo, entre otros, que dejara "de mentir".
"Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores. Te pagan 2.5M para decir boludeces", concluyó.
Paraguay espera: los resultados que deben darse para que se despida del Mundial 2026
- Bélgica e Irán ganen sus partidos en el Grupo G
- Cabo Verde y Uruguay ganen sus partidos en el Grupo H
- Argelia y Austria empaten en uno o más goles
- República Democrática del Congo le gane a Uzbekistán
En el Grupo L:
- Si Croacia y Ghana empatan y Panamá golea 3-0 a Inglaterra, esta última quedaría como mejor tercero con 4 puntos y mejor diferencia de gol que Paraguay.
- Si Croacia vence a Ghana 2-0, los africanos quedarían con 4 puntos y mejor diferencia de gol que Paraguay.
- Si Croacia empata con Ghana, quedaría con 4 puntos y mejor diferencia de gol que Paraguay.