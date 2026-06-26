El DT de Costa de Marfil acusó de racista a Bastian Schweinsteiger y lo destrozó: "Está en las sombras..."

El Mundial 2026 sumó una insólita polémica en las últimas horas entre el entrenador de Costa de Marfil, Emerse Faé, y Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania en 2014.

Todo comenzó con un análisis del ex volante germano, quien calificó el juego de los Elefantes como "muy africano" y hasta "salvaje".

"Tienen un fútbol muy africano, poco ortodoxo y un poco salvaje", había explicado el mítico mediocampista teutón.

Sin embargo, el estratega no se quedó callado, indicó que esos dichos fueron racistas y destrozó a quien hoy comenta los encuentros para la televisión de su país.

"Es lamentable. Podríamos llamarlo racista. Cuando escuché su comentario, me decepcionó", comenzó.

En esa línea, agregó: "No estoy de acuerdo con él. Lo único que puedo hacer es demostrar que no solo jugamos físicamente, sino también táctica y técnicamente".

Pero lejos de finalizar con su elocución, Faé contraatacó y sostuvo que la frase del bávaro fue para llamar la atención.

"Sus comentarios fueron asquerosos. Hay mucha gente que quiere hacer noticia de esto; él fue una estrella del fútbol a nivel mundial, ahora está un poco en las sombras y quiere volver a estar en el centro de atención", apuntó.

Luego del escándalo, Schweinsteiger reapareció y buscó ponerle fin a la controversia con el pueblo marfileño.

"Hablé de fútbol, no de personas. Eso es análisis futbolístico. Nada más y nada menos. Desde luego, no quería ofender a nadie", afirmó.