AFA anunció dos novedades sobre el VAR que revolucionarán al fútbol argentino

Hace rato que el fútbol argentino, a veces mejor y otras no tanto, convive con el VAR. Sin embargo, esa relación está a punto de tener un cambio importante.

Tanto es así que, durante las últimas horas, la AFA comunicó dos noticias respecto al uso de la tecnología que modificarán la manera de jugar de aquí en adelante.

Por un lado, la entidad madre adelantó que en el último tramo del año se iniciará una serie de pruebas con el fin de establecer, para 2027, el arribo del offside semiautomático.

Tal como se ha visto en grandes competencias, incluso en el Mundial 2026, esa manera de detectar un posible fuera de juego funciona gracias a la implementación de una docena de cámaras de seguimiento que captan la posición de la pelota y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, además de otros sensores presentes en el balón.

VAR semiautomático para el próximo año %uD83D%uDDA5



%u270D El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantuvo reuniones con las autoridades de la empresa que implementa el VAR en nuestro fútbol.



%uD83D%uDCF0 https://t.co/2jhDTgf78A pic.twitter.com/xHCmYd45Jr — AFA (@afa) June 25, 2026

Además, el organismo presidido por Claudio Tapia adelantó que, a diferencia de lo que se vio en los últimos años, el videoarbitraje también estará presente en la actual Copa Argentina a partir de los octavos de final.

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se utilizará el sistema VAR en la Copa Argentina a partir de los octavos de final, en los ocho encuentros en disputa. pic.twitter.com/vN0TxFOiWk — AFA (@afa) June 25, 2026

Cabe recordar que el torneo federal no contó con ese recurso, salvo en contadas ocasiones como, por ejemplo, la final de la última edición.