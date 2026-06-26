Ángel Correa volvió a Tigres en medio del interés de River: qué pasa con su pase

Ángel Correa volvió a México y se presentó a la pretemporada de Tigres, en medio de las negociaciones para convertirse en refuerzo de River. El delantero, que había generado preocupación por su ausencia en el primer entrenamiento del equipo, se realizó los estudios médicos y se prepara para viajar a Estados Unidos junto al resto del plantel.

Su regreso no modifica el panorama de fondo. En River sostienen que existe un acuerdo de palabra con el futbolista y que el principal obstáculo para concretar el pase sigue siendo el monto que exige el club mexicano.

Al llegar al aeropuerto, Correa evitó hacer declaraciones sobre el interés del Millonario y eligió el silencio ante las preguntas de la prensa, mientras su futuro continúa siendo una de las grandes incógnitas del mercado de pases.

Por qué todavía no se cerró el pase de Ángel Correa a River

Desde Tigres buscaron bajar el tono a la polémica por la demora en la reincorporación del delantero y recordaron que en 2025 también se sumó unos días después del inicio de la pretemporada tras sus vacaciones.

Pese a ello, los dirigentes del club mexicano insisten en que todavía no recibieron una oferta formal de River y remarcan que el atacante continúa siendo futbolista de la institución.

Sin embargo, en Monterrey reconocen que Correa ya mantuvo conversaciones con Eduardo Coudet y que existe un entendimiento con el club de Núñez respecto de las condiciones de su contrato.

El precio que complica la llegada de Correa a River

La negociación se encuentra frenada por la diferencia económica entre los clubes. Tigres pretende una cifra cercana a los 15 millones de dólares por el pase del delantero, mientras que River considera elevado ese monto y busca acercar posiciones.

Además, el futbolista tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares, un factor que fortalece la postura del conjunto mexicano.

Por el momento, Correa continuará entrenándose con Tigres mientras espera que las conversaciones avancen. En River, en tanto, siguen de cerca la situación con la esperanza de destrabar una de las negociaciones más importantes de este mercado de pases.