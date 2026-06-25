River va a fondo por Gio Simeone: reunión clave en Italia para destrabar la negociación con Torino

La negociación entre River y Torino por Giovanni Simeone entró en una etapa decisiva. El Millonario había presentado una oferta formal de 9 millones de euros por el delantero, que el club italiano rechazó de plano: el presidente Urbano Cairo se plantó en 15 millones y las partes quedaron en impasse. Sin embargo, en las últimas horas el panorama cambió: se espera una reunión en Italia que podría destrabar la operación, con el propio jugador dispuesto a presionar internamente para forzar su salida.

El jugador hace su parte

La clave del giro en la negociación es la postura de Simeone. Su regreso a la Argentina es un deseo personal, y según trascendió, el delantero planea comunicarle directamente a Cairo su intención de jugar en River. Esa presión interna habría sido determinante para que el Millonario retomara con fuerza una negociación que parecía enfriada. "Giovanni Simeone es el refuerzo que más cerca está de River. Entre jueves y viernes habrá reuniones para destrabar su salida de Torino. El club tendría que poner cerca de 13 millones de euros por su ficha", confirmó el periodista Hernán Castillo.

Las diferencias entre lo que ofrece River y lo que pide Torino podrían achicarse con bonos por objetivos y otros mecanismos variables, aspectos que se terminarían de pulir en el encuentro pactado. En Núñez no dan por caído el pase y confían en cerrar la operación.

El resto del mercado millonario

Mientras espera por Simeone, River también avanza en otras negociaciones ofensivas. Lucas Beltrán tiene acuerdo con Fiorentina para llegar a préstamo por un año, con opción de compra de 6,7 millones de euros, aunque el delantero aún no confirmó su regreso. Rafael Santos Borré ya dio el visto bueno para volver, pero falta negociar con Inter de Porto Alegre. Y por Ángel Correa, el club busca bajar los 15 millones de dólares que pretende Tigres de México.

En paralelo, la dirigencia ya confirmó las incorporaciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, quienes firmaron contrato y estarán a disposición de Eduardo Coudet para la triple competencia que se avecina.