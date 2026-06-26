Boca acordó la llegada de Álvaro Montero, el arquero que disputa el Mundial 2026 con Colombia

Boca llegó a un acuerdo para incorporar al arquero colombiano Álvaro Montero, una de las prioridades del club en este mercado de pases. El futbolista, que actualmente defiende el arco de Vélez y se encuentra disputando el Mundial 2026 con la selección de Colombia, firmará un contrato por cuatro temporadas una vez finalice su participación en la Copa del Mundo.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aceleró las negociaciones en las últimas horas y terminó de cerrar de palabra la operación. Según trascendió, Boca le comprará el pase al club de Liniers para sumar al guardameta de 31 años de cara al segundo semestre.

El arquero era seguido desde hacía varias semanas por el Consejo de Fútbol y aparecía como uno de los principales candidatos para reforzar un puesto que el cuerpo técnico consideraba prioritario.

Montero llegó a Vélez a comienzos de 2026 proveniente de Millonarios de Colombia en condición de préstamo y rápidamente se ganó un lugar en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Su buen rendimiento había llevado al Fortín a analizar la compra de su ficha, aunque la oferta de Boca cambió el rumbo de la negociación.

Por qué Boca buscó un arquero en este mercado de pases

La búsqueda de un nuevo arquero se intensificó tras la lesión de Agustín Marchesín y un semestre en el que Leandro Brey no terminó de consolidarse como titular. En ese contexto, el cuerpo técnico consideró necesario incorporar un futbolista con experiencia y roce internacional.

Montero reúne esas características. Además de su trayectoria en el fútbol colombiano, integra habitualmente las convocatorias de la selección de Colombia y ya logró adaptarse al fútbol argentino durante su paso por Vélez.

Cuándo se sumará Álvaro Montero a Boca

Como el arquero integra el plantel de Colombia en el Mundial 2026, recién se incorporará a Boca una vez concluida su participación en el torneo. Mientras tanto, el acuerdo quedó cerrado de palabra y solo restan los trámites formales para que el club oficialice su incorporación.

Con esta operación, Boca suma una de las incorporaciones más importantes de su mercado de pases y busca reforzar un puesto clave para afrontar las competencias del segundo semestre.