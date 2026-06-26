Discutió con su novia por un partido del Mundial 2026 y todo terminó de la peor manera: "Hacé la tuya"

Los partidos del Mundial 2026 llevan a muchos a reorganizar rutinas para no perderse ningún encuentro, aunque a veces esas decisiones generan fuertes conflictos. Tal es lo que le pasó a una pareja que discutió por Ecuador - Alemania y todo terminó de la peor manera.

La situación fue difundida en X (antes Twitter) por el propio joven, quien publicó una captura del chat con su novia "Sil". En la conversación, ella le estaría reclamando más tiempo juntos, lo que deriva en una pelea que terminó en separación.

"Me separé de mi novia por ver Ecuador versus Alemania", escribió el usuario "misterbasado_X". En el intercambio, él le dice: "Ahora no puedo, pero después invitame a ver el Mundial".

Ante esto, ella responde: "Dejá no más. No miro. ¿Tan ocupado estás?". Esa frase genera el enojo del joven, que contesta al "no miro" y marca un "nunca nos vamos a entender".

Ella insiste: "La verdad que no. Seguí con tu pelotudez", lo que profundiza el conflicto. Finalmente, él contesta con un duro mensaje: "No es una pelotudez. Es algo que es cada 4 años. Lo único que me gusta".

Y concluye con una frase contundente: "Hacé la tuya, entonces. Yo ya te apoyé demasiado", con la que da por terminada la relación.

La discusión por el Mundial 2026 que terminó en separación (X/@misterbasado_X).

El insólito apoyo que recibió el joven que se separó de su novia por el Mundial 2026

La publicación no tardó en viralizarse en la red social de Elon Musk. En pocas horas superó las 800 mil visualizaciones y acumuló más de 12 mil "Me gusta", además de una gran cantidad de comentarios y reacciones.

Entre las respuestas, varias usuarias cuestionaron el tono de la relación. "Amigo, pero se hablan como el ort* de primera. Sepárense antes", señaló una usuaria. En la misma línea, otra comentó: "Solo basta ver dos mensajes para darte cuenta de que esa relación ya estaba terminada desde antes".

Las divertidas reacciones de los usuarios ante la insólita separación (Captura X).

También hubo críticas hacia el motivo del conflicto. "Igual re cualquiera la excusa de ver partidos cada 4 años. Cuando seguro también ven todo el fútbol, no solo del mundial. Aparte, ¿cómo vas a parar el mundo por ver Alemania-Ecuador? Por favor, de lo que se salvó la mina", escribió otra usuaria.

Sin embargo, no todo fueron cuestionamientos, ya que también aparecieron mensajes de apoyo al joven. "Si no es capaz de respetar tus límites y gustos, no es buena pareja; está de más decirlo, que se la banque otro" y "Partidazo de Ecuador".

Las divertidas reacciones de los usuarios ante la insólita separación (Captura X).

"Encima este Mundial está muy bueno. Si te ama, se va a sentar a ver el partido al lado tuyo y listo"; "Lo bien que hiciste. Yo soy mina y veo cada partido del mundial, literal. El que no lo entiende, lo lamento", fueron otras de las respuestas que recibió el posteo.

Las divertidas reacciones de los usuarios ante la insólita separación (Captura X).