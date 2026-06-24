Pidió una torta de Snoopy pero un malentendido en el chat terminó con un desopilante resultado

Encargar tortas para cumpleaños o eventos similares muchas veces puede traer sorpresas, ya que el resultado no siempre es exactamente el esperado. Eso le ocurrió a un hombre que pasó un diseño puntual, pero un malentendido hizo que recibiera un pastel completamente distinto.

La situación fue compartida en redes sociales por el propio cliente, quien publicó la conversación de WhatsApp que mantuvo con la pastelería. En el chat se ve cómo el comercio confirma el pedido y le consulta detalles como el diseño y el tamaño.

En respuesta, el hombre -llamado Andrea- envió una imagen de referencia: una torta en forma de corazón, decorada con crema y con un dibujo del perro Snoopy junto a otro animalito en el medio.

Acto seguido, el cliente sumó un sticker como parte de la conversación, en tono distendido. Ese gesto, sin embargo, terminó generando una confusión: en el resultado final, el pastelero agregó el sticker enviado, colocándolo en el centro del pastel.

La publicación provocó una gran cantidad de reacciones e incluso el propio cliente consideró que el resultado final terminó siendo mejor. El posteo acumuló más de 500.000 "Me gusta".

El chat que provocó la confusión en los pasteleros (TikTok/@thvandrea).

Así es la torta que recibió y la emocionante reacción de los usuarios

Al final del clip, Andrea mostró el pastel que finalmente le entregaron. La torta tiene forma de corazón y mantiene un diseño similar en los laterales, con crema y pequeños detalles de colores, pero el centro marca la principal diferencia.

En esa parte se observa la imagen del sticker que el usuario había enviado previamente: se trata de Patricio Estrella, personaje de la serie animada Bob Esponja, con traje y una expresión llamativa.

La increíble torta que recibió el chico (TikTok/@thvandrea).

En pocas horas, la publicación de "thvandrea" se volvió viral y superó los dos millones y medio de visualizaciones, además de sumar cientos de comentarios. "Fue el mejor pastel del mundo", expresó el propio usuario.

Entre las reacciones de otros usuarios se destacaron mensajes positivos y bromas sobre el resultado: "Quería cobre y le hicieron oro"; "Al cliente lo que pida"; "Está mejor que la idea original" y "Yo le pago el doble por tremendo arte".