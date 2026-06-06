Pidió una torta de león y lo que le llegó lo dejó recalculando: "Y era buena repostería..."

Un hombre generó una ola de reacciones en redes sociales después de mostrar la insólita torta que recibió. Había pedido un pastel con temática de león, pero el resultado final estuvo lejos del diseño original y no tardó en volverse viral entre los usuarios.

El autor del video es un usuario de TikTok identificado como "jesusfonseca02", cuya publicación, uno de los típicos casos de "expectativa vs. realidad", superó los 4 millones de reproducciones en la plataforma.

En la publicación se ve primero la imagen de referencia, que muestra una torta prolija y muy bien terminada, con un diseño infantil de un león de estilo caricaturesco. El pastel es redondo y está cubierto por un glaseado liso en tono amarillo suave, con una terminación pareja.

La decoración incluye una melena realizada con manga pastelera y boquilla rizada, con picos ordenados en tonos beige y marrón claro, además de ojos bien definidos, hocico, nariz marrón y una sonrisa dibujada, junto con tres bigotes finos y simétricos a cada lado.

Así era el diseño original de la torta que había pedido (TikTok/@jesusfonseca02).

El video con la comparación que causó furor





La realidad terminó siendo muy distinta a la imagen de referencia y el resultado generó sorpresa y humor en redes. El pastel intenta replicar el diseño original del león, pero con un estilo mucho más desprolijo y artesanal que no pasó desapercibido. "Y era una buena repostería", se lamentó el hombre.

La base es de un tono naranja amarronado, con un acabado de crema que no quedó parejo. La melena, en lugar del diseño prolijo, fue hecha con una cobertura espesa similar a dulce de leche repostero o chocolate oscuro, sumado a pequeños brillos verdes decorativos.

La insólita torta que le llegó (TikTok/@jesusfonseca02).

En el rostro se notan las mayores diferencias: los ojos son dos círculos de crema amarilla desiguales y desalineados, el hocico se ve como una forma poco definida y los rasgos están marcados con chocolate oscuro de manera irregular.

Los bigotes parecen trazos de crema con distintas direcciones, mientras que las orejas directamente no aparecen o quedaron ocultas.

La divertida reacción de los usuarios en redes

La publicación ya superó los 131 mil "Me gusta" y sigue sumando interacciones en TikTok, donde el video se volvió viral por la diferencia entre la expectativa y el resultado final. Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en dejar sus opiniones con mucho humor.

Entre los comentarios más destacados apareció: "Pero no estaba tan difícil el diseño", mientras otra usuaria agregó con ironía: "Yo ni la toco, o me la hacen igual o nada".

También hubo comparaciones creativas y chistes sobre el resultado final: "Pidió a Simba y le llegó Scar", expresó un usuario, mientras otro comentó: "No sé si la del audio se está riendo o está llorando".

A eso se sumaron frases como: "No me río porque bien podría ser yo", "El segundo tiene más chocolate", "No está feo, solo quedó asustado" y "Ni el color del pelo puso igual".