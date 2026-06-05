Pidió una torta de princesa para el cumpleaños de su hija y recibió algo que las traumó: "Nos hizo llorar"

En la cocina, incluso los profesionales más experimentados pueden cometer errores. De hecho, cuando se trata de pastelería, donde cada detalle cuenta y la presentación suele ser tan importante como el sabor, cualquier pequeño fallo puede terminar transformando por completo el resultado final.

Una usuaria de TikTok, llamada "dis20ca", publicó un contundente video en donde mostró el contraste entre la torta que pidió para su hija y la que le llegó.

El contenido rápidamente se viralizo y captó la atención de miles de personas que no tardaron en reaccionar con humor ante las impactantes imágenes.

Según explicó en la publicación, había solicitado una torta inspirada en en la princesa Sofia porque era el cumpleaños de su pequeña hija. Precavida ante el diseño, envió como referencia una fotografía que encontró en internet.

Sin embargo, cuando recibió el producto final, la diferencia con la imagen de referencia fue evidente. La decoración, los detalles del rostro y varios elementos del diseño llamaron la atención y hasta dieron "miedo".

Junto al video, la mujer expresó su desilusión con una frase que resumió perfectamente la situación: "Nunca más vuelvo a pedir una torta", lanzó, y hasta confesó: "Nos hizo llorar".

Los usuarios reaccionaron con humor y dejaron cientos de mensajes sobre el resultado final del pedido

Como suele suceder en TikTok, el humor se convirtió en el principal protagonista de la conversación. Muchos usuarios aprovecharon la ocasión para dejar mensajes cargados de ironía y simpatía sobre el resultado obtenido.

Entre los comentarios más destacados aparecieron frases como: "Podría ser yo porque recién estoy aprendiendo", "Lo que vale es el intento", "Esa princesa Sofía tiene papera" y "Esta torta tiene arte y tienes que buscar el mejor".

Ya sea por sorpresa, decepción o simplemente por diversión, la historia generó una fuerte identificación entre los internautas que terminaron convirtiéndola en virales.