Encargó una torta con forma de Biblia y el resultado fue mucho mejor de lo que esperaba: "Obra de arte"

Una pastelera sorprendió a miles de usuarios al mostrar una de sus creaciones más llamativas. La mujer tenía el desafío de elaborar una torta con forma de Biblia para una comunión y, tras compartir el resultado en redes sociales, recibió una catarata de elogios.

"Para el 30 de mayo necesito una torta de comunión", decía el mensaje que recibió la repostera junto a una imagen de referencia. En la foto se veía el libro sagrado abierto, decorado con algunos detalles sencillos tanto en la parte superior como en los laterales.

La mujer consultó a la clienta si quería replicar el diseño tal como aparecía en la imagen o si tenía libertad para darle un estilo "más moderno". Del otro lado recibió luz verde para realizar los cambios que considerara necesarios y no defraudó.

El resultado final sorprendió por su nivel de detalle. La torta recrea un libro religioso abierto, con bordes texturizados que imitan hojas pintadas en dorado y un grueso cordón trenzado que funciona como señalador en el centro.

Con una apariencia similar a la de un antiguo pergamino, una de las páginas cuenta con una cruz junto a la paloma del Espíritu Santo, además de una dedicatoria vinculada a la Primera Comunión y la Confirmación.

La publicación que se hizo viral en redes sociales (X/@MaledeHan).

En la otra cara se destaca una imagen de Jesús rodeada por destellos de luz, acompañada por el nombre del homenajeado, Ignacio, y la fecha de la celebración. Todo el conjunto descansa sobre una bandeja dorada que completa una presentación.

La reacción a la torta de comunión que se volvió viral

La elaboración no tardó en conquistar a los usuarios de las redes sociales. Gracias a su increíble nivel de detalle y apariencia realista, la publicación acumuló cerca de 400 mil "Me gusta" y 7 millones de visualizaciones en X (antes Twitter).

La propia hija de la repostera que compartió las imágenes contó con humor cómo fue el proceso. "Nos estamos riendo hace horas porque ella hacía lo que quería jajsjajjsjska la rompió igual", escribió.

Así es la increíble torta que hizo la pastelera para la comunión (X/@MaledeHan).

Como era de esperarse, los comentarios de los internautas se multiplicaron. Una usuaria bromeó: "Ella dijo 'babosadas no hago'", mientras que otra persona destacó el talento de la creadora al afirmar: "Amiga, tu mamá es una artista verdaderamente, lista para el Challenge torta u objeto".

"Se ve tan linda que me daría pena comerla"; "Le pidieron mierda y ella decidió hacer ORO"; "Es una obra de arte"; "Tenés que cerrar las iglesias"; "¿Ella creó la Biblia?" y "Tu madre es pastelera porque el título de artista no lo quiere usar", fueron algunas de las respuestas que recibió la publicación.

Las reacciones de los internautas al ver la "obra maestra" de la pastelera (Captura X).

Los memes tampoco tardaron en aparecer. Pero a diferencia de lo que suele ocurrir cuando las expectativas no se cumplen, esta vez las bromas giraron en torno a lo contrario: el resultado final superó ampliamente el diseño de referencia y sorprendió a miles de usuarios.

Las reacciones de los internautas al ver la "obra maestra" de la pastelera (Captura X).

El impacto fue tal que varios internautas comenzaron a imaginar nuevos desafíos para la repostera. Entre comentarios y ocurrencias, algunos le propusieron realizar otras creaciones igual de complejas, incluido un Batimóvil, además de otros pedidos insólitos.

Las reacciones de los internautas al ver la "obra maestra" de la pastelera (Captura X).