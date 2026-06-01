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Lunes, 1 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
TREMENDO

Encargó una torta para celebrar su cumpleaños y se llevó una insólita sorpresa cuando la recibió: "Se comieron la..."

La joven contó en sus redes sociales las diferencias entre lo que deseaba obtener con su pedido y lo que le llegó.

SGorostiaga
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Una joven cumpleañera se volvió viral en las redes sociales al exponer la torta que le había encargado a una pastelería, con un diseño personalizado, que no salió de la forma que esperaba.

La agasajada había solicitado, mediante mensajes de WhatsApp, una torta con picos de crema en los costados y los bordes de arriba, decorado con cinco moños de cinta y algunos corazones pequeños de color negro. Además, debía contar con la inscripción "Happy Birthday".

Sin embargo, la primera imagen que representaba al pedido original de la torta de cumpleaños no tenía muchas similitudes a lo que efectivamente había llegado. Además, la recibió con un grosero error en el mensaje.

Es que, en vez de decir "Happy Birthday" (feliz cumpleaños en inglés), la torta llegó con un "Happy Bithday". Por otro lado, los corazones negros eran más grandes que en el modelo que habían pedido, algunos estaban pintados en su totalidad y otros solamente el contorno.

Las reacciones en redes sociales

Ante el video comparativo, de la usuaria "emmymugc", entre lo pedido y lo que realmente llegó, los usuarios remarcaron que los que realizaron la torta del cumpleaños "se comieron la R".

Además de estos comentarios, los usuarios también hicieron comparaciones sobre pedidos que habían solicitado ellos o sugiriendo emprendimientos que podrían haber hecho "un mejor trabajo".

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