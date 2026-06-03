Pidió que la pasaran a en la primera cita y la respuesta de él la hizo estallar de rabia: "Un poco de caballerosidad"

Las relaciones amorosas suelen convertirse en tema de debate en las redes sociales, especialmente cuando se trata de las primeras citas y de las expectativas que cada persona tiene sobre ellas.

Desde gestos de cortesía, formas de comunicarse y hasta detalles de organización suelen dividir las opiniones entre quienes consideran que son fundamentales y quienes creen que ya no tienen tanta importancia.

En ese contexto, una joven se volvió viral en TikTok al compartir la conversación que tuvo su hermana con un hombre antes de un encuentro. Lo que comenzó como una simple consulta terminó generando una discusión que acumuló miles de comentarios y reavivó el debate.

Lo que parecía una simple consulta terminó convirtiéndose en uno de los debates más comentados de TikTok.



La invitó a salir, ella le pidió un gesto y la conversación terminó en una fuerte polémica

La creadora de contenido @Luli_Lucero compartió en TikTok el intercambio que su hermana, @RocioLucero, tuvo con un hombre antes de una primera cita. Lo que parecía una conversación cotidiana terminó generando un intenso debate entre miles de usuarios.

Todo comenzó cuando la joven le consultó al pretendiente a qué hora iba a pasar a buscarla para dirigirse juntos al lugar acordado para el esperado encuentro.

La pregunta parecía sencilla, pero la respuesta que recibió fue suficiente para generar malestar y desencadenar una discusión que luego terminaría siendo viral.

Según relató la protagonista, el hombre respondió con ironía "¿Cómo llego de Mataderos a Colegiales en 40 minutos? Avión no tengo" y cuestionó la posibilidad de llevar a cabo el encuentro al menos que ella cambie de posición.

Lejos de centrarse únicamente en el traslado, Rocío explicó que lo que realmente le molestó fue el tono utilizado durante la conversación. Para ella, el problema no era si el hombre tenía o no la posibilidad de pasar a buscarla, sino la forma en la que decidió responder a una consulta que consideraba razonable en el contexto de una primera salida.

"No es necesario tener auto, mi novio me pasaba a buscar caminando, en colectivo o le pedía el auto prestado a algún amigo", comento Luli y la hermana remató: "No me importa el medio, sino el gesto".

En otros mensajes, el hombre sugirió otro punto de encuentro y deslizó una crítica hacia la actitud de la joven, dando a entender que no compartía su expectativa respecto de cómo debía organizarse una cita. "Menos mal que no saqué las entradas todavía, no me gustan las cómodas", aseveró.

Ante la contundente respuesta, la hermana de la joven defendió su postura y sostuvo fuertemente "Yo sola no voy a ir. Un poco de caballerosidad".

La historia acumuló cientos de comentarios entre quienes apoyaron el gesto y quienes lo consideraron innecesario.

El video superó los 50.000 "me gusta", recolectó miles de visualizaciones y reunió cientos de comentarios que reavivaron un feroz debate sobre las expectativas de las primeras citas.

Mientras algunos usuarios consideraron que acompañar a la otra persona es una muestra básica de atención y respeto, otros opinaron que ambas partes deberían hacerse responsables de llegar al lugar acordado.

Lo cierto es que la historia abrió nuevamente una conversación que parece no tener una única respuesta: qué se espera realmente de una primera cita y cuánto pesan todavía los gestos tradicionales en las relaciones actuales







