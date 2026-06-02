Fue a comer, descubrió un recargo de 55 lucas en la cuenta y la insólita excusa del restaurante lo dejó descolocado

Un hombre fue a cenar a un restaurante junto a un compañero de trabajo en lo que parecía una salida tranquila, sin nada fuera de lo habitual. Sin embargo, todo cambió cuando llegó la cuenta y notó un gasto extra que no esperaba, algo que rápidamente le llamó la atención y lo dejó desconcertado.

Ante la duda, decidió consultar con el personal del lugar para entender de qué se trataba ese cobro. Lejos de una aclaración simple, la respuesta que recibió terminó generando aún más sorpresa, convirtiendo un momento cotidiano en una situación inesperada y difícil de creer.

Fue a un restaurante y le cobraron un monto insólito que lo dejó sin palabras

El hecho fue difundido por la cuenta de X @soycamarero, que contó que un hombre fue a comer a un restaurante junto a otra persona, en lo que parecía una salida tranquila y sin complicaciones, pero se llevó una gran sorpresa cuando al pedir la cuenta notó un cargo extra insólito que lo dejó sin palabras.

Al revisar el ticket con más detalle, descubrieron un cobro de 33,60 € bajo el concepto "comensale", calculado como 28 unidades a 1,20 € cada una. La situación les llamó la atención de inmediato, ya que no entendían a qué hacía referencia ese ítem dentro del consumo.

Sorprendidos, decidieron consultar con la camarera para saber si podía tratarse de un error, pero la respuesta fue clara: ese importe correspondía a la cantidad de veces que la mesa había sido atendida durante el servicio.

El cliente, sin embargo, aseguró que eran solo dos personas y que el servicio no había implicado tantas atenciones, estimando que la mesa fue visitada como mucho unas cinco veces. Esa diferencia entre lo cobrado y lo que ellos percibían generó confusión y malestar.

Fue a un restaurante y le cobraron un monto insólito que lo dejó sin palabras

Finalmente, pese a las explicaciones y el desacuerdo, la cuenta se abonó tal como estaba presentada, incluyendo ese concepto que terminó siendo el centro de la discusión.