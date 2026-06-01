Fue a comer a un restaurante y encontró un insólito recargo en el ticket: le cobraron cada vez que el mozo fue a su mesa

Un insólito momento se vivió en un restaurante del viejo continente, donde una salida a comer terminó en sorpresa e indignación para un cliente que, al momento de pedir la cuenta, descubrió un cobro que nunca había visto.

Según relató, el lugar le facturó una suma adicional por la cantidad de veces que el mozo atendió su mesa durante el servicio.

El episodio generó desconcierto entre los comensales y derivó en un reclamo formal, ya que consideran que el cargo no tenía justificación y que fue aplicado de manera arbitraria.

El llamativo cargo que apareció en la cuenta

La cuenta "Soy Camarero", en X, compartió un ticket que detalla un concepto identificado como "comensale", que representaba un cargo total de 33,60 euros.

El ticket en cuestión.

La cifra estaba desglosada en 28 unidades de 1,20 euros cada una, algo que llamó inmediatamente la atención de los dos clientes.

Ante la duda, consultaron a una camarera para saber si se trataba de un error. Sin embargo, la respuesta fue todavía más sorprendente. Según explicó la empleada, ese importe correspondía a las veces que la mesa había sido atendida durante la comida.

El cliente aseguró que eran únicamente dos personas y que, en realidad, el personal se acercó a la mesa en unas cinco ocasiones como máximo. Por ese motivo, cuestionó tanto la cantidad de intervenciones registradas como la existencia misma de ese cobro, algo nunca antes visto.

A pesar de manifestar su desacuerdo y solicitar una revisión de la cuenta, el cargo no fue eliminado. Finalmente, el restaurante mantuvo el importe tal como figuraba en el ticket y los comensales terminaron abonándolo.

El posteo se llenó de comentarios y tuvo muchos debates, desde quienes se quejaban del origen del cobro hasta los que hablan de una "estafa" por parte del lugar.