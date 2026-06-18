Pidió una torta de Halloween para festejar su cumpleaños, pero se llevó una desagradable sorpresa: "De terror literal"

Cuando una persona encarga una torta para una ocasión especial suele esperar un resultado impecable, pero no siempre resulta así. Tal es lo que le pasó a una chica que pidió un pastel con temática de Halloween y calificó lo que recibió como "feo".

La protagonista de esta historia, Jacky, mostró lo ocurrido en TikTok a través de su cuenta "jackymartinez8752". En el video compartió la imagen del producto que pidió y el resultado que finalmente recibió.

La referencia era una creación prolija y muy detallada, con terminaciones profesionales y una decoración que parecía estar hecha con fondant. A simple vista, lucía como una elaboración salida de una pastelería especializada.

El diseño mostraba una calabaza naranja de forma redonda, con una simpática cara inspirada en el estilo kawaii. Los ojos grandes, las pestañas y la sonrisa le daban un aspecto tierno y llamativo.

En la parte de arriba, la torta llevaba un sombrero de bruja negro adornado con un moño naranja. También sobresalía la figura de un pequeño fantasma blanco que acompañaba la temática de Halloween.

Video: así es la torta que le llegó a chica





Las reacciones por la torta de Halloween que se volvió viral

Aunque mantenía el color naranja de la referencia original, la torta entregada presentaba varias diferencias. En lugar de una cobertura lisa, estaba decorada con crema y una textura mucho más irregular. Además, los rasgos de la cara de calabaza aparecían dibujados con crema negra.

La imagen compartida por Jacky incluía una frase que resumía la situación: "Lo que recibí", acompañada por un emoji sonriente con una lágrima, una reacción que reflejaba la mezcla de humor y resignación ante el resultado.

La insólita torta que recibió la chica del cumpleaños (TikTok/@jackymartinez8752).

Como suele ocurrir en estos casos, la publicación rápidamente acumuló comentarios de otros usuarios, muchos de ellos identificados con experiencias similares.

"¿Dónde lo compro? Para no ir"; "Te entiendo, amiga. Hoy es mi cumpleaños y le pedí a mi mamá que me hiciera un pastel con temática de Angry Birds y me dio un bodrio un pastel más feo del mundo", fueron algunos de los mensajes más destacados.

También abundaron las respuestas con emojis de risa y comentarios en tono de broma. Para muchos internautas, la diferencia entre la torta esperada y la que finalmente llegó convirtió la situación en una escena tan inesperada como divertida.