Encargó una torta de Stitch para un cumpleaños, le llegó algo muy diferente y las redes estallaron: "Mandaron al diabólico"

Lo que suponía iba a ser uno de los detalles más importantes de una celebración se convirtió en una decepción inesperada. Una mujer encargó una torta temática de Stitch para la fiesta de su pequeño, pero lo que recibió estuvo demasiado lejos de lo que esperaba.

La primera imagen que la mujer compartió en TikTok muestra una torta inspirada en el popular personaje de Disney. Ahí se lo ve sentado con las patas hacia adelante, con un acabado realista y un nivel de detalle que destaca en el rostro, las orejas y sus expresiones.

En contraste, la segunda imagen, que muestra el producto que recibió, exhibe una versión muy distinta del personaje. Aunque la figura conserva una postura similar, los rasgos del rostro y la forma de las orejas se alejan bastante de la apariencia que Stitch tiene en la película.

"¿A quién más le pasó esto?", escribió la chica, cuyo usuario en TikTok es "rossmy2892". Luego, sumó unos hagstags con las palabras "Mala experiencia" y "Se pasaron", resumiendo su sentimiento por el producto que recibió.

Video: así la usuaria mostró la torta que le llegó





Las reacciones que dejó la torta de Stitch

Como suele ocurrir en las publicaciones de "expectativa versus realidad", el video se llenó rápidamente de comentarios. Muchos usuarios aprovecharon la situación para hacer chistes sobre el resultado final, aunque también aparecieron personas que defendieron el trabajo de quien preparó la torta.

Entre esos mensajes estuvo el de una usuaria que intentó poner paños fríos a la discusión. "No es perfecto, pero seguro la persona que lo hizo se esforzó para hacerlo. Pronto mejorará y tú fuiste parte de su proceso", escribió.

La torta de Stitch que le llegó a la mujer y se viralizó en redes (TikTok/@rossmy2892).

Otros internautas apuntaron contra la clienta por la elección del servicio contratado. "Lo barato sale caro" y "Eso te pasa por pagar poco", fueron algunas de las respuestas que más se repitieron entre quienes consideraron que el resultado estaba relacionado con el precio del encargo.

Otros comentarios fueron: "Te enviaron al Stitch diabólico"; "Por lo menos dio con el mismo color"; "Lilo y Stico"; "Me dio asma de tanto reírme"; y "Está bonito, disfrutalo... Esta vida es un ratito para quejarnos por tonterías".

Más allá de las opiniones divididas, la publicación logró una enorme repercusión en redes sociales. El video superó el millón de visualizaciones, acumuló más de 24 mil "Me gusta" y juntó cientos de comentarios de usuarios.