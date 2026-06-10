Quiso hacer una torta de Pou para una fiesta, pero el resultado final fue muy distinto a lo que esperaba

Una mujer generó una avalancha de reacciones en redes sociales después de mostrar una torta inspirada en "Pou" que hizo para un cumpleaños. Aunque buscaba recrear a la famosa mascota virtual, el resultado quedó muy lejos de lo esperado.

El video fue compartido por la cuenta "malegri4_" en TikTok y acumuló rápidamente miles de reproducciones, sumándose así a otros intentos fallidos de pasteles temáticos que se volvieron virales, como sucedió con el pedido inspirado en una famosa princesa.

En la imagen de la "expectativa" que compartió la usuaria se puede ver una recreación bastante fiel de Pou. El personaje aparece con su característico color marrón claro, su forma triangular redondeada y la clásica sonrisa que lo convirtió en un ícono de los juegos para celulares.

Unos segundos después, sin embargo, llega el momento de la verdad. La torta terminada era completamente distinta a la de Pou e incluso el color estaba lejos del original, una creación muy difícil de describir.

Video: la torta de Pou que salió mal y se volvió viral en redes





Las reacciones que generó la torta viral de Pou en TikTok

El video superó las 400 mil visualizaciones y se llenó rápidamente de comentarios de usuarios que se tomaron con humor el resultado de la torta. Muchos aprovecharon la comparación entre la idea original y la versión final para hacer bromas que acumularon miles de "likes".

"Antojitos de media noche", escribió un usuario en el comentario más popular de la publicación. Otra persona aseguró que "se parece a la nuez de planta versus zombies", mientras que una tercera ironizó: "Dos gotas de agua".

Así quedó la torta de "Pou" que se volvió viral en redes sociales (TikTok/@malegri4_).

Entre las demás reacciones se pudieron leer mensajes como: "Llevo una hora riéndome"; "Cinco noches en el baño"; "No me río porque podría ser yo"; "IG del arquitecto?"; "Pobre... Se ve que está sufriendo"; y "Es un Ñou".

Para quienes no lo conocen, Pou es un popular videojuego para celulares que se lanzó en 2012 y se convirtió en un fenómeno. En el juego, los jugadores deben cuidar a una mascota virtual extraterrestre con forma similar a una papa o un triángulo redondeado.

La propuesta consiste en alimentarla, bañarla, jugar con ella y acompañarla en su crecimiento. Además, permite cambiar su apariencia, decorar distintos espacios y participar de varios minijuegos que tienen a Pou como protagonista.