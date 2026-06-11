Pidió una torta con forma de gallina para su cumpleaños, pero le llegó algo insólito: "Ese tenía gripe aviar"

Una chica causó revuelo en redes al mostrar la enorme diferencia entre la torta que había encargado para su cumpleaños y la que recibió. El pedido consistía en un diseño con forma de gallina, pero el resultado final estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas.

La protagonista de esta historia mostró el resultado en su cuenta de TikTok, donde publica bajo el usuario "annita028_". El video rápidamente comenzó a sumar reproducciones y los usuarios llenaron la publicación de comentarios al ver la enorme diferencia.

"Está hecho con amor", escribió la joven junto al video. En las primeras imágenes aparece el modelo que tenía en mente: una torta con forma del animal omnívoro, prolijamente decorada y con un acabado digno de una pastelería profesional.

La sorpresa llegó segundos después. Según contó, sus tíos fueron los encargados de prepararle el pastel y el resultado estuvo muy lejos del diseño original.

La llamativa apariencia de la gallina, con rasgos poco definidos, un color inesperado y una forma bastante peculiar, desató una ola de risas entre los usuarios.

Video: así es la torta con forma de gallina que le llegó a la cumpleañera





Por qué quería una torta con forma de gallina y las reacciones en TikTok

Entre los cientos de comentarios que aparecieron en la publicación, varios usuarios se mostraron intrigados por el particular diseño elegido para el cumpleaños. Ante las consultas, Annita explicó que tiene una gallina como mascota llamada Clotilde.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. "Yo lo veo hermoso"; "Ay, yo sí quiero un pastel de gallina para mi cumple, las gallinas son hermosas"; "Ese tenía gripe aviar, por eso", escribieron algunos usuarios entre bromas y muestras de apoyo.

Así es la torta con forma de gallina que le hicieron los tíos a la cumpleañera (TikTok/@annita028_).

Otros internautas también destacaron el gesto de los familiares que prepararon la torta. "Qué gran tío", "Pero debe estar rica"; "Dejale cinco estrellas", fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación.

Más allá de las comparaciones y las bromas, todo indica que la joven recibió el regalo con cariño. En los segundos finales del video incluso se la puede ver acercándose a la torta para darle un pequeño "piquito".

El clip acumuló más de 33 mil "Me gusta" en TikTok y se sumó a la larga lista de publicaciones virales que muestran pedidos muy diferentes a los imaginados, una categoría que suele generar millones de reproducciones en redes sociales.