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Lunes, 15 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
AH, BUENO

Pidió una torta de Shrek para el cumpleaños de su hijo y le llegó algo horripilante: "Es una película de terror"

Quería sorprender a su hijo, pero el resultado final fue tan inesperado que provocó terror a primera vista.

MBurczynsky
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La pastelería es un arte que exige precisión, creatividad y una gran atención a los detalles. Aunque muchas veces los resultados son verdaderas obras de arte, también pueden ocurrir errores, especialmente cuando se trata de diseños personalizados.

Una madre quiso sorprender a su hijo con una torta temática de Shrek para el cumpleaños. Sin embargo, cuando la recibió y comparó con la imagen de referencia, quedó tan sorprendida que decidió compartirlo en redes sociales, donde la publicación rápidamente se volvió viral.

La imagen de referencia mostraba una elaboración llena de detalles y fácilmente reconocible para cualquier fanático del famoso ogro verde.

La imagen de referencia mostraba una elaboración llena de detalles y fácilmente reconocible para cualquier fanático del famoso ogro verde.

Una torta de Shrek que dejo a todos sin palabras 



Todo comenzó cuando la mujer encargó una torta temática de Shrek. Para realizar el pedido, tomó como referencia una imagen que mostraba una elaboración cuidada y llena de detalles de la cara del famoso personaje

Sin embargo, la ilusión duró poco y la decepción fue muy dura. Cuando recibió el encargo y abrió la caja, descubrió que el resultado final era muy distinto al que esperaba.

 Aunque se mantenía la presencia del color verde característico del ogro, varios de los detalles más importantes habían desaparecido o habían sido reemplazados por formas difíciles de identificar. De hecho, la boca era un kiwi.

Las imágenes compartidas en redes muestran una diferencia notable entre ambas versiones. Mientras que el diseño original permitía reconocer inmediatamente al personaje, la elaboración entregada generó dudas incluso entre quienes conocían perfectamente la referencia. 

Algunos usuarios señalaron que costaba entender qué intentaba representar la decoración, mientras que otros aseguraron que parecía una creación completamente diferente.


Como suele suceder con este tipo de publicaciones, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Miles de personas se sumaron a la conversación con bromas, memes y comparaciones de todo tipo. Muchos coincidieron en que la imagen final parecía más propia de una película de terror que de una fiesta infantil.

Las imágenes compartidas en redes muestran una diferencia notable entre ambas versiones. Mientras que el diseño original permitía reconocer inmediatamente al personaje, la elaboración entregada generó dudas incluso entre quienes conocían perfectamente la referencia.&nbsp;Algunos usuarios señalaron que costaba entender qué intentaba representar la decoración, mientras que otros aseguraron que parecía una creación completamente diferente.Como suele suceder con este tipo de publicaciones, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Miles de personas se sumaron a la conversación con bromas, memes y comparaciones de todo tipo. Muchos coincidieron en que la imagen final parecía más propia de una película de terror que de una fiesta infantil.La comparación entre el diseño solicitado y el resultado final fue suficiente para desatar una catarata de bromas, memes y comentarios en redes sociales.

La comparación entre el diseño solicitado y el resultado final fue suficiente para desatar una catarata de bromas, memes y comentarios en redes sociales.

Otros aprovecharon la ocasión para contar experiencias similares con pedidos personalizados que no salieron como esperaban. Algunos compartieron fotografías de tortas, decoraciones y regalos que también terminaron siendo muy distintos a los modelos promocionados.

En pocas horas, la publicación acumuló miles de visualizaciones e interacciones. Lo que comenzó como una simple anécdota familiar terminó convirtiéndose un éxito de internet.

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