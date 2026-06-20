Encargó una torta inspirada en "One Piece", pero lo que le llegó lo dejó sin palabras

Un joven encargó una torta temática de One Piece para un cumpleaños con la idea de sorprender a todos los invitados. Sin embargo, cuando recibió el pedido, el resultado estuvo lejos de lo que esperaba y no pudo ocultar su decepción.

La historia se volvió viral después de que el usuario "lalotef" compartiera el caso en TikTok. En las imágenes mostró la torta que había solicitado y la que finalmente recibió, una diferencia que llamó la atención de miles de usuarios.

El diseño original consistía en una torta con forma de barril, decorada como un antiguo mapa del tesoro. En el frente llevaba un cartel comestible con el nombre "RENZO" y el clásico símbolo de los Piratas del Sombrero de Paja.

En la parte superior se destacaba una figura de Monkey D. Luffy, el protagonista de la serie, con su característico sombrero, chaleco rojo y una gran sonrisa.

El episodio se sumó a la larga lista de publicaciones de "expectativa versus realidad" que suelen viralizarse en redes sociales, especialmente cuando el resultado final difiere mucho de la idea original.

Video: la torta de One Piece sorprendió al cliente





La decepcionante torta que recibió





La versión entregada guardó algunos de los elementos principales del diseño original, pero con un resultado muy distinto al esperado. El aspecto que más llamó la atención fue la figura de Luffy ubicada en la parte superior de la torta.

El personaje fue modelado en pasta de azúcar con una expresión facial particular. Su rostro aparece muy claro, con ojos grandes y redondeados que le daban una apariencia llamativa. La sonrisa y los rasgos faciales, sin mucho detalle, terminaron aportándole un aspecto extraño.

La torta que le llegó al cliente (TikTok/@lalotef).

A pesar de eso, la figura sumó varios elementos característicos del protagonista de One Piece. Entre ellos aparecen el sombrero de paja, el chaleco rojo con botones amarillos y los pantalones cortos azules que forman parte de su vestimenta más reconocible.

Los brazos y las piernas aparecen alargados y algo desproporcionados en relación con el resto del cuerpo, algo que dejó desconcertado al cliente.