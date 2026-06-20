Pidió una torta temática de corazones, pero la pastelera se tomó libertades creativas: "Nos arruinaron la fiesta"

Los errores en pedidos de comida para eventos especiales ya se volvieron un clásico en las redes sociales, donde cualquier detalle fuera de lugar puede volverse fuente de comentarios en cuestión de horas. En esta ocasión, la situación se dio en medio de un festejo, cuando una torta muy esperada terminó decepcionando a todos.

Una mínima confusión al interpretar un pedido puede cambiar por completo el resultado final de una preparación, sobre todo en pastelería, donde los detalles visuales son clave.

Compró una torta de corazones pero el resultado la descolocó

Una usuaria de TikTok se popularizó en esa red social luego de mostrar la torta que recibió por parte de una pastelera. En este sentido, primero indicó que había encargado una con temática de corazones, para después exponer su decepción por lo que finalmente llegó a su casa.

A través de un breve video publicado en su cuenta, la usuaria identificada como "frmm2003" mostró el momento en el que recibió el pedido y su reacción al ver que el resultado no coincidía con lo que había solicitado. Según había explicado, esperaba una torta con corazones superpuestos, de mayor altura y pensada para decorar con velas grises.

Sin embargo, al momento de retirarla, se encontró con un diseño bastante diferente al que tenía en mente. La torta era más baja de lo esperado, con detalles de corazones glaseados y una terminación que no coincidía con la idea original, lo que generó su sorpresa y descontento.

"JAJAJAJ nos arruinaron la fiesta", escribió la usuaria al respecto, sin poder hacer nada más que tomárselo con humor. El video en cuestión se viralizó rápidamente y sumó más de 66 mil "me gusta" solo en esa red social.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios, ya que superó los 800 mensajes de otros usuarios que reaccionaron al caso: "Un tropiezo no es caída", "¿Cuánto pagaste?", "Un pastelero realiza un trabajo artesanal, no una fotocopia", fueron algunos comentarios que intentaron defender a quien tuvo la tarea de realizar la torta.