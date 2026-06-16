El gato Maximus pronosticó el debut de Argentina en el Mundial 2026

La Copa del Mundo vive horas de intensa emoción y las cábalas se instalaron definitivamente en la opinión pública de todos los continentes. La búsqueda constante de oráculos capaces de vaticinar los marcadores exactos se transformó en una obsesión para los simpatizantes, quienes encuentran en estas mascotas un componente místico inigualable que ya es tendencia global.

El carismático felino, que pertenece al mandatario belga Bart De Wever, acaparó la atención completa de los hinchas con su asombrosa capacidad de anticipación para el partido de esta noche. Tras encadenar una serie de aciertos históricos que sorprendieron a los fanáticos de fútbol, el tierno animal se convirtió en la gran atracción de la competencia y promete paralizar las plataformas virtuales con su veredicto definitivo.

Qué muestra el video con la predicción para Argentina frente a Argelia

La filmación desplegaba una producción ambientada sobre una estructura artificial que simula una cancha tradicional de fútbol. El funcionario belga acomodó a su querida mascota en el centro del campo a la espera de su resolución gastronómica para el cruce internacional en Kansas City, rodeado por las insignias de Argentina y de Argelia que aguardaban junto a sendos recipientes con alimento.

Para sorpresa de todos los espectadores en las redes, el gato Maximus demostró una determinación implacable y no dudó un segundo: ignoró el plato albiceleste, caminó decidido hacia el sector derecho y se devoró la comida correspondiente al combinado africano. La secuencia del nuevo oráculo mundialista se volvió viral en cuestión de minutos, anticipando un batacazo histórico que desató la locura total entre quienes siguen de cerca los movimientos del minino en esta fase de grupos.

Los antecedentes de Maximus entre aciertos y errores del certamen

La fama de este tierno personaje no es una mera casualidad del destino y se sustenta en una racha impresionante que encendió las alarmas de los apostadores. El animalito de cuatro patas consolidó su reputación tras adivinar que el debut de Canadá terminaría en un empate absoluto frente a Bosnia-Herzegovina, un presagio que se cumplió al pie de la letra con un marcador final de 1 a 1 entre norteamericanos y europeos.

En su primera intervención en esta Copa del Mundo, el protagonista ya había acertado con precisión absoluta el triunfo de México por 2 a 0 frente a Sudáfrica en el partido inaugural. De todas formas, los hinchas memoriosos mantienen la cautela y recuerdan que la historia registra fallas: mientras el legendario pulpo Paul marcó un hito en Sudáfrica 2010 con ocho aciertos consecutivos, figuras como la tortuga Cabecao en 2014 o la nutria Taiyo en 2022 erraron en sus intentos.

El felino belga durante una de sus intervenciones previas en la Copa del Mundo, donde cosechó tanto aciertos como errores.

La reacción de las redes ante el pálpito mundialista del gato belga

La enorme repercusión de las imágenes dividió de inmediato a la audiencia internacional, que utiliza la rutina diaria de la mascota en la residencia oficial de Bruselas como un termómetro de lo que pasará en la cancha. Los fanáticos de la albiceleste inundaron las plataformas con comentarios de preocupación, debatiendo si el pronóstico se transformará en una ventaja real para los rivales o en el primer gran traspié de la mascota belga.

Con este pálpito flotando con fuerza en el ecosistema digital, el fixture de la competencia expondrá si el carismático animal logra mantener su racha positiva de cara al futuro próximo. La expectativa de los hinchas se traslada ahora por completo al campo de juego, donde los futbolistas tendrán la última palabra.