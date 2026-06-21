Pidió una torta inspirada en su gato, pero le llegó lo más parecido a un monstruo

Preparar una torta en casa puede convertirse en todo un desafío, y eso fue lo que le pasó a una joven que compartió el resultado de su creación en redes. La inspiración era un gato despeinado por el viento, pero el resultado final terminó siendo muy diferente.

El video fue publicado en TikTok por la usuaria "mechitapazortiz". Desde los primeros segundos del clip, las protagonistas de la secuencia no pueden contener la risa al mostrar cómo quedó el pastel.

"Explicanos el concepto", se escucha al comienzo. Entonces, la joven, llamada Mechi, explicó que "es un gato que se lo llevó el viento" y, entre carcajadas, admitió que terminó pareciendo que pasó por una "tormenta de barro".

Después de varios segundos de risas, las chicas destacaron que "igual de gusto está muy rico". Luego cortaron la torta para mostrar su interior y coincidieron en que, más allá de la apariencia, "la torta es un lujo".

Video: así quedó la torta inspirada en el "gatito"





El resultado fue una torta en tonos anaranjados y marrón claro. En la parte superior sobresalen dos orejas puntiagudas, mientras que la cara está decorada con una pequeña nariz rosa y detalles negros que representan los ojos, los bigotes y una gran boca abierta.

La cobertura fue aplicada de manera irregular para intentar recrear el aspecto de un gato peludo y despeinado. Sin embargo, el acabado final quedó bastante desparejo, lo que le dio una apariencia llamativa y caótica.

Además, al tratarse de una torta alta y de varios pisos, la estructura perdió estabilidad y terminó con una forma algo deformada.

Así fue el resultado final de la torta (TikTok/@mechitapazortiz).

Estallaron las reacciones en TikTok





Los comentarios no tardaron en multiplicarse. El video superó los 22 mil "Me gusta" en TikTok y, como suele ocurrir en las publicaciones que muestran una gran diferencia entre la expectativa y la realidad, los usuarios aprovecharon la oportunidad para bromear sobre el resultado.

"Es tan raro que amo"; "De tan feo, es lindo. Me encanta"; "Mi marido dijo que es una obra de arte, que tiene stilo original"; "Está hermoustro", fueron algunas de las respuestas más destacadas. Muchos remarcaron justamente esa contradicción entre una apariencia poco lograda y un resultado que, por alguna razón, terminaba generando simpatía.

Los gatos que la chica quiso usar como inspiración para su torta (TikTok/@mechitapazortiz).

Otra internauta, por su parte, señaló: "Hay que resaltar el excelente nivel de humor de la chica. Cómo le quedó la torta es secundario". En la misma línea, otra usuaria sostuvo: "Dejemos de buscar la perfección en las tortas! Las imperfecciones en las mismas son las que te dejan el mejor recuerdo y anécdota".

Entre los restantes comentarios también aparecieron mensajes como: "La textura y el color marroncito justo, esta espectacular"; "El porta torta es lindo"; "Parece una caricatura"; y "Lo preparó con amor, es lo importante".