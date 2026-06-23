"Envenenada": tomaba un café en un bar, una ambulancia se llevó a otra clienta y ella casi "se muere"

Lo que parecía un momento de descanso y relajación para una mujer terminó convirtiéndose en un episodio confuso y, a la vez, insólito. Según relató en sus redes sociales, la joven se encontraba tomando un café en un bar cuando presenció una situación que la dejó completamente desconcertada.

De acuerdo con su testimonio, mientras disfrutaba de la bebida, notó que una clienta mayor que estaba en una mesa cercana se descompensó repentinamente.

En ese contexto, la autora del posteo decidió continuar con su café mientras aguardaba que la situación se resolviera. Sin embargo, lo que descubrió al final de su taza cambió por completo su percepción de lo ocurrido.

El insólito motivo por el que la señora fue asistida por una ambulancia en un bar

Según contó "CataPonele" en la red social X, la joven estaba sentada en el bar cuando presenció la descompensación de la señora. Ante la urgencia, no dudó en actuar y llamó a la ambulancia para que pudiera recibir asistencia médica de inmediato.

Mientras esperaba la llegada del personal de salud, la mujer decidió terminar su café, que había quedado a medio tomar. Fue entonces cuando, al llegar al último sorbo, notó un detalle inesperado en el fondo de la taza.

La joven compartió en el posteo de X la foto de la taza, la cual contenía un mensaje curioso al fondo.

"En el fondo de la taza apareció esta bromita. La madre que los parió.", escribió la usuaria en su publicación, junto a una imagen que mostraba la inscripción que había descubierto. Según se podía ver en la foto, en la base de la taza figuraba la frase "Has sido envenenado".

La joven rápidamente vinculó el mensaje con la situación del desmayo de la otra clienta. "Yo creería que la señora desmayada recibió la misma taza y se impresionó.", agregó en su relato, sugiriendo que el episodio podría haber sido producto de la sorpresa o el susto.

Las reacciones en redes sociales

El posteo no tardó en viralizarse dentro de la red social X, donde alcanzó alrededor de un millón de visualizaciones y generó una gran cantidad de comentarios por parte de otros usuarios.

Entre las respuestas más destacadas, algunos usuarios tomaron la situación con humor, mientras que otros cuestionaron la idea de incluir ese tipo de mensajes en objetos de uso cotidiano. "¿La señora es de la generación de cristal?"; "A mi me preocupa que haya gente que piensa que la van a asesinar y avisarle dejando pruebas."; "Deberían haber puesto en algún lado de la taza un ‘de bromis'"; "Marketing a marzo directo."; "Necesito esa taza para servirle el desayuno a mi jefe el lunes"; "Por eso siempre se deja el fondo del café, al menos no te enteras", fueron algunos de los comentarios que circularon.