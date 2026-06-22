Le pidió matrimonio a su novia en pleno partido del Mundial 2026, pero les hicieron un gol y se pudrió todo: "Arrancaron mal"

Una chica vivió en la tribuna del partido entre Uruguay y Cabo Verde, del Mundial 2026, uno de los momentos más inesperados de la jornada, cuando su pareja le pidió matrimonio en medio de la emoción del encuentro. La escena, que rápidamente llamó la atención de quienes estaban alrededor, quedó registrada y comenzó a difundirse en redes.

Sin embargo, lo que parecía una celebración perfecta terminó tomando un giro inesperado con el desarrollo del partido. En ese momento, el equipo que ambos alentaban llevaba la victoria, pero el empate del seleccionado africano sobre el final cambió por completo el clima en el estadio y terminó opacando ese instante emotivo.

Todo era felicidad hasta el giro inesperado: Cabo Verde empató a Uruguay y cambió el clima del momento

En un video difundido en X por el usuario "enunabaldosa" se puede ver al hombre agacharse con su bebé en brazos, vistiendo la camiseta de la selección uruguaya, mientras sostiene la cajita con el anillo. En el fondo, el partido se desarrolla con normalidad y la emoción del momento se refleja en la pareja.

Hasta ese instante, todo transcurría entre sonrisas y aplausos de quienes los rodeaban, que seguían de reojo lo que ocurría en el campo de juego. Sin embargo, justo cuando él le coloca el anillo y la besa, en la cancha se observa la jugada que termina en el gol del empate de Cabo Verde.

A partir de allí, la escena cambia por completo: la alegría de los protagonistas se desvanece en segundos, él se tapa la boca de la decepción. Las miradas se dirigen al partido mientras los hinchas del equipo rival celebran alrededor, en contraste con la sorpresa de la pareja que acababa de vivir un momento clave.

Los comentarios no tardaron en llegar en las redes sociales, donde el video generó todo tipo de reacciones entre humor y sorpresa. "Ya saben el final de la pareja, no? Re mufa", escribió un usuario, mientras otro sumó: "Empezó bien ese matrimonio".

En la misma línea, se multiplicaron los mensajes irónicos: "Hermano es una señal de que no tenés que casarte jajaja" y "Jajaja, al estadio se va a ver el partido", reflejando el tono entre divertido y futbolero con el que se tomó la escena.