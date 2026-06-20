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Sábado, 20 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INESPERADO

Pidió delivery en un local que estaba a punto de cerrar y la respuesta sorprendió a todos

La chica compartió en X el particular intercambio por WhatsApp con un comercio de comida rápida y la situación acumuló miles de reacciones.

MCabrera
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Una chica compartió en redes sociales la insólita respuesta que recibió por parte de un local de comidas rápidas cuando pidió delivery a la medianoche y el inesperado mensaje hizo estallar las reacciones.

Según relató en X (antes Twitter), la situación ocurrió cuando decidió pedir comida cerca de la medianoche. Antes de hacer el pedido, escribió al comercio para saber si todavía seguían atendiendo.

"Holi, ¿tienen servicio o ya cerraron?", preguntó la joven a través de WhatsApp. La contestación llegó enseguida y fue la que terminó convirtiendo el intercambio en una anécdota viral. Desde el local le respondieron: "Solo porque me caes bien te voy a atender".

Acto seguido, el trabajador sumó otro mensaje con tono amistoso: "Ya estamos cerrando, ¿qué vas a desear?".

Divertida por la situación, la usuaria compartió la captura de pantalla en su cuenta y acompañó la publicación con una reflexión sobre el trato. "Escribo tarde a los de la comida rápida y me dan el mejor servicio (no sé quién seas pero quiero ser tu amiga)", escribió.

La respuesta del local de comidas se volvió viral en redes (X/@nottodaypm).
La respuesta del local de comidas se volvió viral en redes (X/@nottodaypm).

Reacciones divididas por el pedido de delivery

Como suele suceder con este tipo de publicaciones, el intercambio abrió el debate entre los usuarios de la red social. Mientras algunos destacaron la buena predisposición del comercio, otros cuestionaron el horario elegido para hacer el pedido.

Entre los comentarios más destacados aparecieron mensajes como: "Me cae muy bien la gente que brinda esa atención"; "Lo importante es ser un buen cliente"; "Cómo vas a pedir comida a esa hora igual" y "El que trabaja en la cocina debe estar contentísimo".

La conversación se dividió entre quienes valoraron la amabilidad de la persona que respondió el mensaje y quienes señalaron que solicitar comida cuando el local estaba por cerrar podía resultar incómodo para los empleados.

El posteo ganó repercusión en pocas horas. Según mostró la propia publicación, superó las 830.000 visualizaciones y reunió cerca de 48.000 "Me gusta".

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