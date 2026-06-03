Tuvo un accidente cuando iba al trabajo, le avisó a su jefe y recibió una respuesta que lo dejó helado

Mientras iba al trabajo, un hombre sufrió un accidente que cambió por completo su día. En medio de la situación, le avisó a su jefe que llegaría tarde, pero la respuesta que recibió del otro lado lo dejó en shock.

El caso fue compartido en TikTok por el usuario "chacalboggian", quien publicó capturas de una conversación que rápidamente se volvió viral y sumó miles de "Me gusta" en pocas horas.

Todo empezó cuando Marcelo le avisó a su jefe, Ariel, que estaba retrasado por un accidente. Para respaldar lo ocurrido, le mandó distintas imágenes del vehículo chocado.

"Uh, ¿pero vos estás bien?", preguntó el jefe en un primer momento. Pero, al confirmar que el empleado no había resultado herido, le respondió que igual debía presentarse: "Buenísimo, te espero entonces".

Sorprendido por la respuesta, Marcelo volvió a preguntar: "¿Querés que vaya a trabajar igual?". A lo que Ariel contestó: "Si te sentís bien, no veo por qué no. Hoy tenemos la reunión mensual y tus números vienen flojísimos".

Marcelo, molesto, le reprochó la situación: "¿Puedo saber qué te hice? Hace menos de un mes que empecé a trabajar acá y soy el único con el que te la agarrás siempre". La reacción del empleado lo descolocó por cuando recibió una respuesta contundente: "Solo trato a las personas de la misma manera que me tratan".

Video: así un usuario de TikTok relató el conflicto

El insólito motivo detrás del destrato del jefe al empleado

Ariel terminó revelando la razón de su actitud: había trabajado para él años atrás. "Estuve cinco meses bajo tu mando hasta que no me quedó otra que renunciar", contó el ahora jefe.

Para respaldar su versión, incluso le envió capturas de conversaciones de aquel entonces, donde su exjefe le advertía: "Si llegás tarde estás despedido. ¿Entendés la gravedad de llegar tarde?".

La discusión fue compartida en redes sociales y se viralizó rápidamente (TikTok/@chacalboggian).

Intentando calmar las aguas, Marcelo se disculpó por su forma de tratarlo en el pasado y agregó: "Te pido disculpas por cómo te traté. Igual ojo, Capaz si no te trataba así hoy no estarías donde estás". Luego sumó: "Está llegando la grúa. Termino y salgo corriendo para allá".

Ariel respondió con mayor tranquilidad: "No, ocupate tranquilo. Cualquier cosa me avisás, Creo que ya aprendiste la lección".

Cuando Marcelo quiso confirmar si hablaba en serio, el jefe cerró la charla con una frase tajante: "No, mentira. Apurate o contrato a otro. Como diría tu yo de hace 16 años".

La publicación no tardó en generar repercusión en TikTok: en pocas horas superó los 79 mil "likes", sumó más de 370 comentarios y alcanzó el millón de visualizaciones.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron con todo tipo de opiniones. "El menos rencoroso"; "Eso es acoso"; "No veo problemas, es posible que lo solucione y pueda ir a la reunión" y "Moraleja: todo en la vida vuelve" fueron algunas de las respuestas más repetidas.