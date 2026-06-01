Furor por Tim Payne: el día que rompió la cuarentena por COVID, se emborrachó y robó un carrito de golf

El futbolista Tim Payne pasó de ser un desconocido a convertirse en un fenómeno gracias a un streamer argentino, pero su repentina fama también reavivó una vieja polémica: durante la pandemia por COVID-19 rompió la cuarentena, se emborrachó y robó un carrito de golf.

El jugador neozelandés fue elegido por un influencer como el "futbolista menos conocido" del Mundial 2026, y tras la iniciativa de este para que lo sigan y le den mensajes de aliento, pasó de tener apenas unos miles de seguidores en Instagram a superar los 3,9 millones en cuestión de días.

Sin embargo, no es la primera vez que Payne da que hablar. En 2020, en medio de las restricciones por el coronavirus, quedó envuelto en una polémica tras romper el confinamiento.

En ese entonces, el jugador del Wellington Phoenix tenía que cumplir el aislamiento con sus compañeros en Sidney, Australia, por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Después de una noche de festejos y varias copas de más, Payne y su compañero Oliver Sail se subieron a un carrito de golf y salieron a recorrer las calles de la ciudad. La aventura duró poco: la policía los interceptó a cinco kilómetros y el test correspondiente confirmó que el "6" de Nueva Zelanda manejaba bajo los efectos del alcohol.

La sanción, el descargo y su nueva fama

Después de la repercusión del caso, Payne usó sus redes sociales para pedir disculpas y asumir la responsabilidad por lo que pasó.

"Lo siento profundamente. Asumo totalmente la responsabilidad de mis acciones y de lo que pasó esa noche (...) Acepto totalmente las repercusiones de ese acto. Es evidentemente un error de mi parte, el tipo de cosas que uno querría borrar", expresó el futbolista.

Las disculpas no evitaron las consecuencias. Un tribunal de Sídney le impuso una multa de 700 dólares australianos, una cifra que equivale a unos 500 dólares estadounidenses y ronda los 720.000 pesos argentinos según la cotización actual.

En 2020, en medio de la pandemia, el futbolista fue multado por romper el confinamiento, robar un carro de golf y manejar borracho.

Por su parte, Wellington Phoenix también se pronunció sobre el episodio. A través de un comunicado oficial, el club desmintió las primeras versiones que señalaban que había sido arrestado.

"A pesar de los informes en sentido contrario, las investigaciones iniciales han encontrado que Tim Payne no fue arrestado durante el incidente y que ningún miembro del público estuvo involucrado", señaló la institución.

Además, agregó: "El incidente involucró a Tim Payne y Oliver Sail, quienes se encontraban con el equipo en una instalación remota en Nueva Gales del Sur durante un período obligatorio de autoaislamiento de 14 días, y el uso y daño de la propiedad de la instalación".

Tim Payne, el defensor de Nueva Zelanda que es furor en las redes sociales.

Después de aquel episodio, Payne mantuvo un perfil relativamente bajo durante varios años. Esa situación cambió por completo en los últimos días, cuando una campaña impulsada desde Argentina lo convirtió en una de las figuras más comentadas de las redes sociales.

Sobre la campaña, expresó: "Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación. ¡Aprecio el cariño! Gracias, hermano. Primero quiero darles un enorme agradecimiento, sobre todo a vos, Valen. Han sido 48 horas bastante locas, por decir lo menos".

Ahora, el defensor de 32 años buscará sumar nuevos partidos con la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026, después de ser incluido en la lista definitiva del entrenador Darren Bazeley.