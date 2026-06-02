Día de Salir Temprano del Trabajo: de qué se trata esta iniciativa que se celebra cada 2 de junio

En tiempos en los cuales la economía y el estrés son "enemigos" del organismo, ya que una intensa jornada laboriosa puede bajar la producción y cansar por demás, existe una fecha para darle un "respiro" al cuerpo y la mente, y por eso es que cada 2 de junio se conmemora el Día de Salir Temprano del Trabajo.

La iniciativa busca promover un equilibrio entre la vida laboral y personal, y conjugar productividad con descanso. Si el 2 de junio cae sábado, se celebra el viernes previo, y si toca un domingo se mueve al lunes siguiente.

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La fecha fue creada por la autora y experta en productividad Laura Stack, ya que en su libro "Salir antes de la oficina" señala que es posible hacer más en menos tiempo y sentirse bien al respecto.

Este día es una excelente oportunidad para reflexionar sobre el bienestar laboral e importancia del descanso. Entender cómo gestionar las tareas de manera eficiente para ser productivos y vivir mejor. No se trata de salir antes y dejar pendientes, sino de organizarse para tener ese tiempo extra para beneficio propio.

Aprovechando el momento





Para poder disfrutar de una rutina sin jornadas laborales interminables, evitando el cansancio crónico y pudiendo compaginar armoniosamente trabajo y familia, es clave una excelente gestión del tiempo, tareas y recursos. Stack menciona en su libro algunos factores que al identificarlos y mejorarlos ayudan a tener jornadas más cortas, pero más productivas. Entre ellos se destacan los siguientes dos:

Mala organización: Tener una mala organización de las tareas y jornadas laborales hace que el tiempo se nos escurra entre los dedos. Planificar la semana y cada jornada permite comenzar el trabajo de forma ordenada y más productiva. Por supuesto que puede haber imprevistos, pero si estamos organizados serán más fáciles de resolver.





Tener una mala organización de las tareas y jornadas laborales hace que el tiempo se nos escurra entre los dedos. Planificar la semana y cada jornada permite comenzar el trabajo de forma ordenada y más productiva. Por supuesto que puede haber imprevistos, pero si estamos organizados serán más fáciles de resolver. Pérdida de tiempo:. Hay cosas que hacemos habitualmente que nos llevan a perder demasiado tiempo de forma veloz. Distracciones en exceso (charlas con compañeros, exceso de correos electrónicos, mirar Redes Sociales a cada rato, etc.). Dimensionar esta variable va a permitir recuperar tiempo valioso.



Finalmente, es importante desconectarse un poco antes porque tener tiempo libre da bienestar para dejar de sentirse agobiado. Si se logra tener ese rato extra ajustando puntos que consigan productividad, se puede utilizar para llegar un rato a antes a casa y, por ejemplo, buscar a los chicos por el colegio.

Otra opción es sumarse a alguna clase de actividad artística o de conexión interior. También se puede elegir descansar un poco más, caminar o hacer actividad física.