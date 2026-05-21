Feriado del 25 de mayo: cuánto te tienen que pagar si trabajás ese día, según la ley laboral

El lunes 25 se celebra en toda la Argentina el Día de la Revolución de Mayo, una fecha que figura como feriado inamovible en el calendario. Pese a que establece descanso obligatorio, muchos deberán trabajar igual, y, en esos casos, la ley contempla una forma distinta de pago.

Al ubicarse al comienzo de la semana, la jornada también arma un fin de semana largo de tres días, ideal para quienes aprovechan para viajar, hacer una escapada o simplemente cortar con la rutina.

Sin embargo, no todos podrán desconectarse. En distintos rubros y actividades, muchas personas deberán prestar servicios con normalidad y, según establece la legislación laboral argentina, esas horas deben abonarse al doble de una jornada habitual.

La Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 regula este tipo de situaciones en el sector privado. También fija derechos y obligaciones vinculados con jornadas laborales, licencias y demás condiciones de empleo.

Feriado del 25 de mayo: cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable





La menciona ley establece que las personas que deban trabajar durante el feriado del 25 de mayo tienen que cobrar el doble de una jornada normal. Esta condición aplica únicamente para los feriados nacionales reconocidos oficialmente.

Aunque muchas veces se los confunde, en la Argentina no es lo mismo un feriado que un día no laborable. La diferencia principal pasa por el carácter obligatorio del descanso y por cómo debe pagarse en caso de que el empleado preste tareas.

Feriados nacionales

Son días de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores.

Si una persona trabaja durante esa jornada, el empleador debe pagar el doble de lo habitual.

Incluyen fechas patrias, históricas y religiosas reconocidas a nivel nacional, como el 1° de mayo o el 25 de Mayo.

Días no laborables

En estos casos, la empresa o el empleador decide si se trabaja o no.

Si el trabajador cumple tareas, cobra el salario habitual, salvo que exista un convenio especial que indique otra cosa.

Generalmente, están relacionados con celebraciones religiosas, fechas específicas de ciertos sectores o días puente destinados a extender fines de semana largos.

¿Quiénes pueden ser convocados a trabajar y qué pasa si no pagan doble?

En los feriados nacionales, el descanso obligatorio es la norma para la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, hay actividades y situaciones específicas en las que las empresas pueden solicitar que el personal cumpla tareas de todos modos.

Servicios esenciales

Hay sectores que no pueden frenar su funcionamiento, incluso durante los feriados. Entre ellos se encuentran:

Personal de salud y emergencias.

Fuerzas de seguridad y servicios públicos esenciales.

Guardias médicas, asistencia y áreas críticas que deben mantenerse operativas.

En estos casos, la continuidad laboral responde a necesidades vinculadas con el interés público y la atención inmediata.

El lunes 25 es feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo.

Situaciones de urgencia o fuerza mayor

La ley también contempla escenarios excepcionales donde interrumpir la actividad podría provocar daños importantes o complicaciones mayores.

Problemas técnicos o situaciones imprevistas que requieren intervención urgente.

Tareas necesarias para evitar pérdidas económicas o perjuicios a terceros.

Actividades que no pueden frenarse por razones operativas o de seguridad.

Rubros con convenios especiales

Existen actividades que suelen trabajar durante los feriados debido a la dinámica propia del sector.

Gastronomía y hotelería.

Comercios y supermercados.

Estaciones de servicio y otros servicios de atención permanente.

En estos casos, las condiciones laborales y el pago por trabajar un feriado suelen estar regulados por convenios colectivos específicos.

¿Qué pasa si no me pagan lo que corresponde?

Si el empleador no abona el pago doble correspondiente por trabajar en un feriado nacional, puede considerarse un incumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo.

Frente a esa situación, el trabajador tiene la posibilidad de reclamar formalmente, pedir ayuda a su sindicato o realizar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo.

Además, la empresa no puede reemplazar ese pago extra con un franco compensatorio. La normativa vigente establece que el adicional debe liquidarse en dinero junto con el salario mensual.

¿Por qué es feriado el 25 de mayo?





Esta fecha conmemora la Revolución de Mayo de 1810, uno de los hitos más importantes de la historia argentina. Ese día empezó el proceso que puso fin al dominio español en el territorio y dio origen al primer gobierno patrio.

Luego de varios días de tensión política en Buenos Aires, los criollos lograron destituir al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y conformaron la Primera Junta de Gobierno. Aunque la independencia se declararía recién en 1816, este episodio marcó el inicio del camino hacia la emancipación.

La revolución ocurrió en medio de una fuerte crisis en España. El rey Fernando VII había sido capturado por Napoleón Bonaparte y, frente a esa situación, distintos sectores locales consideraban que el poder del virrey ya no tenía legitimidad.

Cada 25 de mayo se celebra el Día de la Revolución.

Después de debates en el Cabildo Abierto y una importante movilización popular en la actual Plaza de Mayo, se resolvió desplazar a las autoridades coloniales y avanzar con un gobierno integrado por representantes nacidos en estas tierras.

La fecha comenzó a celebrarse oficialmente apenas un año después de la Revolución. En 1811, la Primera Junta estableció el 25 de mayo como jornada conmemorativa y, más adelante, la Asamblea del Año XIII la reconoció como una fiesta patria.

Hoy, el 25 de mayo es un feriado nacional inamovible, según lo establece la Ley 27.399. Esto significa que la fecha se mantiene todos los años en el calendario oficial, sin trasladarse, para recordar el nacimiento de la patria argentina.

Calendario de feriados 2026 en Argentina





Feriados inamovibles

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17/6).

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20/11).

Días no laborables