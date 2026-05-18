Nuevo feriado para este viernes 22 de mayo y se estira el "finde" largo

Cada vez falta menos para el segundo feriado nacional de mayo 2026 y, en las últimas horas, una noticia sorprendió a muchos trabajadores: se sumó un día de descanso adicional el viernes 22, por lo que algunos podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días.

La medida no alcanzará a todo el país, pero sí beneficiará a los vecinos de una localidad de la provincia de Buenos Aires, que tendrán una jornada ideal para descansar, hacer trámites pendientes o incluso aprovechar para una escapada.

El asueto fue dispuesto por un motivo especial y tendrá impacto en distintos servicios. Por eso, los bancos no atenderán al público y tampoco habrá actividad en escuelas ni en organismos públicos.

En tanto, las empresas privadas podrán decidir si sus empleados trabajan normalmente o se adhieren al descanso.

¿Quiénes tendrán feriado el viernes 22 de mayo?

El feriado del viernes 22 de mayo alcanzará a los vecinos y trabajadores de Coronel Brandsen. La localidad, ubicada a unos 90 kilómetros de CABA, tendrá una jornada no laborable por una celebración muy especial para la comunidad.

La decisión se tomó en el marco de la festividad patronal de Santa Rita de Casia, una fecha tradicional que cada año genera actividades y celebraciones en la ciudad bonaerense.

Además, el asueto local se combinará con el feriado nacional del lunes 25 de mayo, lo que permitirá que muchas personas disfruten de un descanso extendido de cuatro días seguidos.

Así quedará el fin de semana largo en Coronel Brandsen:

Viernes 22 de mayo: feriado local.

Sábado 23 de mayo.

Domingo 24 de mayo.

Lunes 25 de mayo: feriado nacional por la Revolución de Mayo.





La jornada no laborable impactará especialmente en distintos sectores. Entre los principales alcanzados por el feriado local se encuentran:

Trabajadores municipales.

Empleados de organismos públicos locales.

Docentes y personal de instituciones educativas de la zona.

Empresas y comercios privados que decidan adherirse al asueto.

Por este motivo, durante el viernes 22 de mayo habrá cambios en la atención de servicios y en el funcionamiento habitual de varias actividades dentro de la localidad bonaerense.

¿Por qué es feriado el 22 de mayo en Coronel Brandsen?

El asueto tiene un motivo muy especial para la comunidad: la celebración de Santa Rita de Casia, una de las figuras religiosas más veneradas de la región y conocida como la "santa de los casos imposibles".

Como ocurre cada año, la ciudad bonaerense realizará distintas actividades para homenajear a su patrona, en una fecha que ya forma parte de la identidad y la tradición local.

La localidad de Brandsen celebra a Santa Rita de Casia y tendrá feriado el viernes 22 de mayo.

Entre los eventos más habituales que se organizan durante la jornada aparecen:

Misas y procesiones religiosas.

Encuentros y celebraciones comunitarias.

Ferias y propuestas culturales.

Actividades impulsadas por instituciones locales.

Con el paso de los años, la festividad dejó de tener solamente un carácter religioso y se transformó en una celebración muy representativa para los vecinos de Brandsen.

Además, la devoción por Santa Rita mantiene un fuerte vínculo con la historia de las corrientes inmigratorias europeas que llegaron a la región y ayudaron a consolidar esta tradición que sigue vigente hasta hoy.

Feriados 2026 en Argentina: qué días de descanso quedan en el calendario oficial

Tras el feriado de mayo, todavía quedan varias fechas de descanso en el calendario oficial 2026 de la Argentina. El cronograma definido por la Jefatura de Gabinete incluye feriados nacionales inamovibles, días trasladables y jornadas no laborables.

Feriados inamovibles

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17/6).

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20/11).

Días no laborables