Lo comparan con jardines europeos y es uno de los parques más lindos de Argentina

Muchas personas creen que para encontrar jardines impactantes, paisajes elegantes y paseos inolvidables hay que viajar a Europa. Sin embargo, Argentina también guarda rincones capaces de sorprender por su belleza, historia y nivel arquitectónico.

Entre lagos, esculturas, avenidas arboladas y postales que parecen sacadas del viejo continente, este emblemático espacio verde se convirtió en uno de los lugares más admirados por turistas y locales durante todo el año.

El enorme contraste entre el paisaje árido mendocino y la inmensa forestación convierte al parque en un verdadero oasis urbano.

Parece un jardín europeo y es uno de los parques más admirados del país

En el corazón de la provincia de Mendoza se encuentra el imponente Parque General San Martín, uno de los espacios verdes urbanos más importantes de América del Sur.

Ubicado al oeste de la capital mendocina, este enorme oasis ajardinado se convirtió con el paso del tiempo en uno de los principales atractivos turísticos de la región gracias a sus paisajes, monumentos históricos y amplios sectores recreativos.

Caminatas, paseos en bicicleta, actividades náuticas y recorridos históricos forman parte de las propuestas más elegidas por los visitantes.

El parque está situado a pocos minutos del centro de la ciudad de Mendoza y se puede llegar fácilmente en auto, colectivo o bicicleta. Desde distintos puntos urbanos, los accesos más utilizados conectan mediante las avenidas Emilio Civit y Libertador, mientras que las rutas nacionales RN7 y RN40 permiten arribar rápidamente desde otras localidades de la provincia y del país.

Además de su relevancia propia, este tradicional paseo se encuentra cerca de otros sitios turísticos muy visitados, como el Cerro de la Gloria, el centro mendocino, las bodegas de Maipú y Luján de Cuyo, y diversos circuitos de montaña que forman parte de la identidad turística provincial.

También funciona como punto de partida para quienes desean recorrer la Cordillera de los Andes o realizar escapadas vinculadas al vino y la gastronomía.

Uno de los aspectos que más sorprende es su geografía. En medio de un entorno árido característico de la región cuyana, el predio aparece como un enorme pulmón verde con bosques, jardines, senderos y lagos artificiales que transformaron completamente el paisaje.

El diseño original estuvo a cargo del reconocido paisajista francés Carlos Thays, quien creó un espacio inspirado en las tradiciones inglesas y francesas. El resultado fue un elegante conjunto de avenidas arboladas, esculturas clásicas, fuentes ornamentales y extensos jardines que todavía hoy conservan gran parte de su encanto original.

Entre los sitios más destacados aparecen los históricos Portones del Parque, adquiridos en 1907 durante la gobernación de Emilio Civit. Su estructura de hierro negro y dorado, decorada con hojas de acanto y figuras animales, se convirtió en una de las imágenes más representativas del lugar.

El lago artificial y el tradicional Club Mendoza de Regatas aportan una de las postales más clásicas del paseo mendocino.

Otro punto imperdible son los famosos Caballitos de Marly, réplicas de las esculturas francesas ubicadas originalmente en París. Realizadas en mármol de Carrara, estas piezas aportan un aire europeo que distingue al paseo mendocino.

El tradicional Rosedal también ocupa un lugar central dentro del recorrido. Sus pérgolas, pasarelas y rosales generan uno de los sectores más fotografiados, especialmente durante la primavera.

Frente a este espacio se encuentra la Fuente de los Continentes, inspirada en una reconocida obra francesa ubicada en los Jardines de Luxemburgo.

El Cerro de la Gloria ofrece una de las mejores vistas panorámicas de Mendoza y guarda parte fundamental de la historia argentina.

El lago artificial representa otro de los grandes atractivos. Allí funciona el histórico Club Mendoza de Regatas y es habitual observar actividades náuticas, caminatas y encuentros recreativos.

Muy cerca aparece el Cerro de la Gloria, donde se levanta el Monumento al Ejército de los Andes, una de las obras históricas más importantes de la provincia.

Finalmente, el anfiteatro griego Frank Romero Day completa la experiencia turística. Este escenario natural alberga cada año la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los eventos culturales más importantes de Argentina.

Sus paisajes, su historia y su enorme extensión lo convierten en una visita obligada para quienes recorren la región cuyana.

Por su historia, dimensiones, paisajes y variedad de propuestas, este enorme parque mendocino sigue siendo una de las mejores opciones para quienes buscan una escapada distinta en contacto con la naturaleza.

Ya sea para caminar entre árboles centenarios, disfrutar de sus miradores o descubrir parte de la identidad cultural mendocina, el lugar se mantiene como una de las opciones más completas y sorprendentes en el país.