El valle "escondido" que parece sacado de una película fantástica

Argentina cuenta con numerosos paisajes naturales que sorprenden por sus formas y colores, aunque existen algunos rincones capaces de generar la sensación de estar dentro de una película.

Dentro de esas alternativas aparece un destino rodeado de formaciones rocosas gigantes, lagunas y vistas panorámicas que cautivan a quienes buscan aventura y contacto con el entorno natural.

Su tranquilidad, recorridos y la posibilidad de observar cóndores convierten al lugar en una escapada diferente dentro del norte argentino.

Entre cuevas, senderos y paisajes imponentes, este rincón protegido se convierte en una escapada inolvidable.

El paraíso entre montañas y formaciones rocosas que parece de otro planeta





Valle Encantado es uno de los rincones naturales más impactantes de la provincia de Salta. Ubicado dentro del Parque Nacional Los Cardones, este paisaje protegido sorprende por sus formaciones rocosas rojizas, sus lagunas temporarias y sus increíbles vistas serranas.

Se encuentra a más de 90 kilómetros de la ciudad capital y se puede llegar recorriendo la famosa Cuesta del Obispo por la Ruta Provincial 33.

Para acceder al valle hay que tomar un desvío de ripio de aproximadamente 4 kilómetros con fuerte pendiente, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente después de lluvias o lloviznas.

Además, su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros destinos turísticos muy conocidos de la región, como Cachi y el propio Parque Nacional Los Cardones, uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino.

Uno de los aspectos más llamativos es su geografía moldeada durante siglos por la erosión del viento y las lluvias. El resultado es un escenario dominado por enormes rocas rojizas con formas curiosas que contrastan con pastizales verdes, lagunas y cielos abiertos.

Durante ciertas épocas del año, especialmente después de las lluvias, el valle cambia completamente de aspecto: aparecen lagunas temporarias, florecen plantas silvestres y el paisaje adquiere colores todavía más intensos. En invierno, algunas zonas incluso pueden congelarse debido a las bajas temperaturas.

La erosión del viento y las lluvias moldeó durante siglos las curiosas formas de las rocas del valle.

Otro de los grandes atractivos es el avistamiento de cóndores andinos. Gracias a las corrientes de aire y a la altura del lugar, ubicado a más de 3200 metros sobre el nivel del mar, es frecuente observar estas aves sobrevolando muy cerca de las montañas.

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, existen senderos de baja dificultad ideales para recorrer caminando y descubrir pequeñas lagunas, formaciones pétreas y miradores naturales. Uno de los más conocidos es el Sendero del Inicio, un recorrido corto y accesible para toda la familia.

Senderismo, trekking y avistamiento de cóndores forman parte de las experiencias más elegidas por los visitantes.

El valle también conserva un importante valor histórico y cultural. En distintas cuevas y aleros todavía pueden observarse pinturas rupestres realizadas por antiguos pueblos originarios, lo que convierte al lugar en un sitio de gran interés arqueológico.

Los viajeros más aventureros también pueden realizar travesías guiadas de trekking de alta dificultad que atraviesan cañones de roca de más de 100 metros de altura y descienden hacia sectores mucho más agrestes del paisaje.

Entre cuevas, senderos y paisajes imponentes, este rincón protegido se convierte en una escapada inolvidable.

Elegir Valle Encantado implica descubrir uno de los escenarios naturales más sorprendentes de Salta. Entre montañas, senderos, cóndores y formaciones rocosas únicas, este rincón protegido ofrece una experiencia ideal para quienes buscan paisajes diferentes y contacto directo con la naturaleza.