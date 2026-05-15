Es una de las 7 maravillas de Argentina y regala un cielo imposible de olvidar

En Argentina todavía existen destinos capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Algunos permanecen alejados de los circuitos masivos y ofrecen escenarios naturales donde el silencio, la biodiversidad y los paisajes extremos se convierten en protagonistas absolutos.

Dentro de esas opciones menos conocidas, hay un rincón del noreste del país que ganó notoriedad por sus experiencias nocturnas, sus reflejos sobre el agua y uno de los cielos más impactantes para disfrutar del astroturismo y la observación de estrellas.

El humedal que parece de otro planeta y tiene uno de los cielos más increíbles del país

El paraíso escondido donde las estrellas brillan como en ningún otro lugar del país

El Bañado La Estrella es uno de los paisajes naturales más impactantes de Argentina y se encuentra "escondido" dentro de la provincia de Formosa.

Este enorme humedal es considerado una de las 7 Maravillas Naturales del país porque sorprende por sus espejos de agua, bosques inundados y una biodiversidad única que cautiva a quienes buscan una escapada distinta.

Ubicado a unos 400 kilómetros de la ciudad de Formosa, el acceso principal se realiza desde la localidad de Las Lomitas. Para llegar desde la capital provincial es necesario tomar la Ruta Nacional 81 y luego conectar con caminos provinciales que conducen hacia distintos puntos del humedal, como Fortín La Soledad.

Además, este destino se encuentra relativamente cerca de otros atractivos turísticos de la región chaqueña, como el Parque Nacional Río Pilcomayo, la Reserva Guaycolec y pequeñas comunidades rurales donde se puede conocer la cultura local y la vida en el monte formoseño.

La geografía del lugar es uno de sus grandes tesoros. El paisaje está dominado por enormes extensiones de agua, vegetación autóctona y los famosos "champales", árboles parcialmente sumergidos que crean una postal única. Durante ciertas horas del día, el reflejo del cielo sobre las lagunas genera un efecto visual impactante.

Uno de los principales atractivos del Bañado La Estrella es el safari fotográfico. Fotógrafos y viajeros llegan desde distintos puntos del país para capturar imágenes de carpinchos, yacarés, garzas, cigüeñas y cientos de especies que habitan el humedal.

Las navegaciones guiadas también son una experiencia muy buscada. Recorrer las aguas tranquilas en pequeñas embarcaciones permite descubrir rincones ocultos y disfrutar del silencio absoluto que domina el paisaje.

Las navegaciones, el avistaje de fauna y las caminatas nocturnas son algunas de las experiencias más elegidas por los viajeros.

Sin embargo, uno de los fenómenos que más creció en los últimos años es el astroturismo. Gracias a la ausencia total de contaminación lumínica, el cielo nocturno se aprecia con una claridad extraordinaria. Las noches despejadas permiten observar la Vía Láctea, constelaciones y fenómenos astronómicos difíciles de ver en zonas urbanas.

La experiencia nocturna se vuelve todavía más especial por el llamado "efecto espejo". Las aguas quietas reflejan el firmamento y generan la sensación de estar rodeado de estrellas tanto arriba como abajo.

A eso se suma el sonido de la fauna silvestre y el brillo de miles de luciérnagas que aparecen en determinados momentos del año.

La falta de contaminación lumínica permite contemplar un cielo nocturno con una claridad difícil de encontrar en otros puntos del país.

Muchos visitantes eligen pernoctar en parajes agrestes o en sectores cercanos a Fortín La Soledad para disfrutar plenamente de la observación astronómica.

Incluso operadores turísticos locales impulsan la incorporación del destino al programa nacional "La Ruta de las Estrellas", dedicado a potenciar experiencias de turismo astronómico.

Elegir el Bañado La Estrella significa vivir una conexión profunda con la naturaleza, lejos del ruido urbano y rodeado de uno de los paisajes más sorprendentes de Argentina.