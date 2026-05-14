La "Villa del Silencio" que esconde una de las cascadas más impactantes del país

Córdoba cuenta con numerosos destinos serranos que atraen visitantes durante todo el año, aunque todavía existen pequeños pueblos escondidos donde la tranquilidad y la naturaleza siguen siendo las grandes protagonistas.

Dentro de esas alternativas menos conocidas aparece un poblado rodeado de sierras y senderos que sorprende con una cascada entre enormes piedras y vegetación.

Su ambiente silencioso y recorridos naturales lo convierten en una opción perfecta para descansar y bajar el ritmo. Además, la tranquilidad del entorno permite desconectarse del movimiento cotidiano y disfrutar de una experiencia mucho más relajada.

La caminata hacia la cascada atraviesa senderos rodeados de vegetación y vistas panorámicas únicas.

La localidad cordobesa donde la tranquilidad y un salto natural crean un paisaje soñado

Characato es un pequeño poblado ubicado en la provincia de Córdoba, al pie del cordón serrano y muy cerca de la Pampa de Olaen. Rodeado de naturaleza y caminos rurales, este rincón se ganó el apodo de "la Villa del Silencio" gracias a la tranquilidad que caracteriza a toda la zona.

Se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad capital y se puede llegar principalmente por la Ruta Nacional 38, desviando a la altura de Molinari hacia la Pampa de Olaen. El último tramo es de ripio, por lo que se recomienda circular despacio y con precaución para disfrutar del recorrido entre montañas y planicies.

Además, su ubicación permite combinar la visita con otros destinos turísticos cercanos como La Falda, Valle Hermoso y la propia Pampa de Olaen, una región muy elegida por quienes disfrutan de senderos, paisajes serranos y escapadas de naturaleza.

Uno de los aspectos que más se destaca es su geografía serrana. El paisaje está dominado por pastizales, arroyos y grandes formaciones rocosas que generan escenarios ideales para descansar y conectarse con el entorno natural.

El principal atractivo del lugar es la Cascada Las Bandurrias, un salto de agua escondido entre piedras y vegetación que sorprende por su belleza y por el sonido que genera en medio del silencio serrano. El recorrido para llegar demanda apenas unos 15 minutos de caminata y tiene una dificultad baja.

Durante el trayecto hacia la cascada, pequeños carteles artesanales colocados en árboles y postes van guiando a los visitantes por senderos rodeados de vegetación y vistas panorámicas. A medida que se gana altura, el paisaje se vuelve todavía más impactante.

Senderismo, mates frente al agua y recorridos entre montañas forman parte de las propuestas más elegidas del lugar.

Al llegar, el entorno sorprende con enormes paredes de piedra cubiertas por musgos y plantas que crecen gracias a la humedad del lugar. La cascada cae en un chorro recto de aproximadamente 10 metros y forma una olla natural ideal para refrescarse durante el verano.

Además de las caminatas, el destino invita a disfrutar de mates frente al paisaje, realizar fotografía de naturaleza y recorrer caminos rurales donde predominan el silencio y la calma. Su ambiente tranquilo lo convierte en un sitio perfecto para bajar el ritmo.

Otro de los puntos fuertes es que se trata de una excursión accesible para familias, ya que el sendero hacia la cascada puede realizarse sin grandes exigencias físicas y permite disfrutar de una experiencia natural sin demasiada dificultad.

La combinación de tranquilidad, caminos rurales y naturaleza intacta transforma a este rincón en uno de los secretos mejor guardados de las sierras.

Elegir Characato implica descubrir uno de esos rincones escondidos de Córdoba donde la naturaleza todavía conserva un aire intacto. Entre sierras, senderos y cascadas, este pequeño pueblo se transforma en una escapada perfecta para quienes buscan tranquilidad y paisajes diferentes.

Además, este pequeño pueblo invita a bajar el ritmo, disfrutar del paisaje y descubrir uno de esos rincones donde la naturaleza todavía se mantiene como protagonista absoluta.