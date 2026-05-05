Un pueblo de alta montaña que sorprende con historia, nieve y paisajes imponentes

Cuando se acerca un fin de semana largo o surge la necesidad de desconectar, los destinos de montaña se vuelven una opción cada vez más elegida por quienes buscan algo diferente, lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

Entre caminos serpenteantes y paisajes imponentes, este rincón cordillerano aparece como una alternativa ideal para vivir una experiencia distinta, donde la historia y la naturaleza se combinan en un escenario único.

Un paisaje de altura donde la cordillera impone su presencia con cumbres nevadas y condiciones extremas.

Entre montañas gigantes: el pequeño pueblo que guarda un legado único

Las Cuevas es un pequeño poblado de alta montaña ubicado en la provincia de Mendoza, sobre el límite con Chile. Con muy pocos habitantes, se presenta como un caserío aislado que conserva una identidad única en plena cordillera.

Se encuentra a unos 210 kilómetros de la capital provincial y se accede principalmente por la Ruta Nacional 7, una vía clave que forma parte del Corredor Bioceánico y de la Carretera Panamericana.

El camino es en sí mismo una experiencia, con curvas de montaña y paisajes que cambian a cada tramo. A medida que se avanza, el entorno se vuelve cada vez más imponente: aparecen formaciones rocosas, valles profundos y cumbres nevadas que acompañan todo el recorrido.

Además, la altura se hace sentir y el clima puede variar en cuestión de minutos, lo que le suma un componente de aventura al viaje. Cada parada invita a contemplar el paisaje, sacar fotos y conectar con la inmensidad de la cordillera.

En los alrededores de Las Cuevas aparecen destinos muy visitados como Puente del Inca, una formación natural única; Los Penitentes, conocido centro de esquí; y el Parque Provincial Aconcagua, donde se puede admirar el cerro más alto de América.

Caminatas, recorridos históricos y excursiones de montaña forman parte de las propuestas para quienes buscan aventura.

La geografía de Las Cuevas es, sin dudas, su mayor atractivo: un entorno de alta montaña a 3557 msnm, con cumbres imponentes, clima extremo y una inmensidad que transmite una sensación de aislamiento total.

De hecho, Las Cuevas funciona como base para excursiones de montaña, como la Quebrada de Horcones dentro del parque provincial, desde donde se obtiene una vista privilegiada del Aconcagua.

Además, uno de los grandes íconos cercanos es el Cristo Redentor de los Andes, monumento inaugurado en 1904 que simboliza la paz entre ambos países. Se accede por un camino sinuoso que regala vistas panorámicas inolvidables.

Un rincón donde la inmensidad de la montaña y el silencio crean una experiencia inolvidable.

La zona tiene un fuerte valor histórico: por el cercano Paso de Uspallata cruzó el Ejército de los Andes en 1817, en una de las gestas más importantes de la historia argentina.

Más de un siglo después, en la década del 50, el poblado fue impulsado por el gobierno de Juan Domingo Perón, quien recorrió la zona a bordo del histórico Tren Trasandino durante un viaje hacia Chile.

A partir de esa visita, y con el objetivo de fortalecer la presencia argentina en la frontera, se promovió el desarrollo del asentamiento, que comenzó a tomar forma con la construcción de viviendas y dependencias oficiales.

Un rincón donde la inmensidad de la montaña y el silencio crean una experiencia inolvidable.

La construcción de viviendas de estilo suizo y dependencias oficiales dio origen a este enclave estratégico en la frontera. Estas edificaciones, adaptadas al clima extremo y al entorno cordillerano, marcaron el inicio de un pequeño poblado.

Hoy todavía se pueden ver restos de aquella obra ferroviaria que unía Argentina y Chile atravesando la montaña. El último tren pasó en 1979 y, con el tiempo, aludes y condiciones naturales terminaron por sepultar parte de ese trazado.

Elegir este destino es apostar por una experiencia distinta: un viaje a la altura extrema, donde la historia, la naturaleza y el silencio se combinan en un escenario único difícil de encontrar en otros puntos del país.