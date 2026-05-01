Un paraíso en la tierra: el "pueblito" que esconde cascadas de aguas cristalinas

Cada vez más viajeros buscan destinos donde la naturaleza sea protagonista y el descanso esté garantizado. En ese contexto, los pequeños pueblos serranos emergen como opciones ideales para desconectar y recargar energías.

Entre elevación pronunciada, tranquilos arroyos y mucho aire puro, existe un rincón que sorprenden por su belleza y tranquilidad. Además, se presenta como el lugar perfecto para una escapada de fin de semana y ofrece experiencias auténticas lejos del turismo masivo.

Sierras, ríos y formaciones minerales crean un entorno natural único en el corazón de Traslasierra.

El pequeño refugio natural con cascadas cristalinas

El encantador destino de Las Tapias es un pequeño poblado serrano ubicado en la provincia de Córdoba, dentro del reconocido Valle de Traslasierra.

Se trata de un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y una escapada lejos del ruido urbano, donde el ritmo desacelera y el entorno invita a reconectar con lo esencial.

Un rincón serrano que invita a desconectar, respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Desde la ciudad capital, la distancia es de aproximadamente 180 kilómetros, lo que representa entre 3 y 4 horas de viaje en auto. Para llegar, se puede tomar la Ruta Provincial 5, atravesar el Camino de las Altas Cumbres y luego enlazar con la Ruta Provincial 14, que conduce directamente a destino.

Además, se encuentra cerca de otros puntos turísticos muy visitados como Villa Dolores, Villa de Las Rosas y San Javier, lo que permite complementar la escapada con recorridos por distintas localidades del valle.

La geografía del lugar es uno de sus mayores atractivos: combina sierras, ríos y bosques autóctonos que crean un entorno perfecto para el descanso o la conexión profunda con la naturaleza.

Los arroyos de la zona descienden de las alturas y atraviesan formaciones minerales que, según se cree, aportan propiedades beneficiosas tanto al agua como al aire.

El sonido del agua y los saltos naturales crean postales únicas en plena sierra cordobesa.

Continuando con el cursos, uno de los grandes atractivos del lugar son sus cascadas de agua. Estos saltos naturales crean pequeñas ollas y pozones ideales para refrescarse en los días cálidos, con aguas claras que invitan tanto al relax como a la exploración.

El entorno paradisíaco, rodeado de silencio y paisajes verdes, convierte cada rincón en una postal perfecta para quienes buscan conectar con la naturaleza.

Caminatas, avistaje de aves y paisajes ideales para la fotografía convierten cada recorrido en una experiencia inolvidable.

Otro de los imperdibles es el Dique Boca del Río, un lugar perfecto para relajarse, disfrutar de un atardecer único o pasar el día en su camping. También cuenta con cabañas y espacios para disfrutar de una merienda con vista a las sierras.

El Dique La Viña, muy elegido para la pesca y la práctica de deportes acuáticos. En la zona también hay un parque acuático que suma opciones de entretenimiento para toda la familia.

En cuanto a actividades, es un destino ideal para caminatas, safaris fotográficos y avistaje de aves, ya que funciona como refugio de numerosas especies autóctonas. El entorno natural invita a recorrer senderos y disfrutar de la tranquilidad del paisaje.

Un destino que combina naturaleza, calma y experiencias auténticas para una escapada perfecta.

Para quienes buscan una experiencia diferente, se puede realizar un paseo gourmet visitando bodegas locales, donde se ofrecen degustaciones de vinos y productos regionales como pastas de aceitunas.

A nivel productivo, la localidad se distingue por su actividad industrial vinculada a la extracción de minerales como cuarzo, rodocrosita y berilo.

También es reconocida por la fabricación de ladrillos, una tradición que forma parte de su identidad y que incluso da lugar al Festival Provincial del Ladrillo, con música y gastronomía típica.

Tradición y producción se combinan en un destino que mantiene vivas sus raíces a través de la minería y la fabricación de ladrillos.

10 razones para elegirlo