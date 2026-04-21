Cerca de CABA: la cascada escondida que sorprende a todos sus visitantes

Hay destinos que sorprenden justamente porque no figuran en los mapas más tradicionales y regalan paisajes que "rompen" con lo habitual.

En el litoral argentino existe un rincón natural que sorprende por su origen reciente y particular fisonomía. Se trata de un salto de agua formado por la erosión y las crecidas.

Ubicado en un entorno de espinal, con algarrobos y fauna típica de la región, este sitio combina tranquilidad, naturaleza y propuestas al aire libre.

Un paisaje de espinal, algarrobos y cursos de agua que define la esencia del litoral.

A un paso de CABA: la cascada secreta ideal para una escapada distinta

Las Cascadas del Arroyo Colastiné son un fenómeno natural ubicado en la provincia de Santa Fe. Se trata de un salto de agua formado por la acción de la erosión hídrica, que con el tiempo dio lugar a un paisaje singular dentro del ecosistema del litoral argentino.

Desde la ciudad capital, el acceso es sencillo y demanda poco tiempo. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 11 hacia el sur de Coronda y desviar por el camino al cementerio municipal.

Las Cascadas del Arroyo Colastiné son un fenómeno natural nuevo. De hecho, el origen del salto está vinculado a grandes inundaciones ocurridas en 2007. Las abundantes aguas modificaron el curso del arroyo y generaron esta formación visible.

El caudal puede variar notablemente según la época del año, lo que transforma la experiencia en cada visita, desde un salto vigoroso hasta un lecho más calmo con tonalidades verdes.

A su vez, la geografía actual del lugar se destaca por el espinal santafesino, con presencia de vegetación halófila y algarrobales que le otorgan una identidad única al entorno natural.

Un paisaje de espinal, algarrobos y cursos de agua que define la esencia del litoral.

Además de su valor paisajístico, el sitio es ideal para el avistaje de aves, donde es posible observar especies como gansos y flamencos en su hábitat natural.

También es un punto muy elegido para actividades recreativas como picnics, caminatas y jornadas de pesca, especialmente de sábalos y dorados.

Por otro lado, el entorno también se presta para actividades náuticas. En los tramos más tranquilos del arroyo y zonas cercanas, es posible realizar paseos en kayak o canoa, una forma diferente de recorrer el paisaje, conectarse con la naturaleza y disfrutar del entorno desde el agua.

Pesca, avistaje de aves y momentos al aire libre en un entorno natural único.

Elegir este destino es apostar por una escapada diferente, donde la naturaleza sorprende con su capacidad de cambio y ofrece un espacio ideal para relajarse y disfrutar al aire libre.

Más allá de su atractivo visual, este rincón invita a bajar el ritmo y redescubrir el placer de lo simple: compartir un mate, contemplar el paisaje y dejarse llevar por la calma del entorno. Un plan accesible que combina aventura suave y conexión genuina con el ambiente.