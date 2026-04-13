La ruta secreta argentina que parece los Alpes y casi nadie conoce

Entre montañas imponentes y caminos serpenteantes, existe un recorrido en Mendoza que sorprende por su belleza y diversidad de paisajes.

Ideal para quienes buscan una escapada distinta, combina naturaleza, aventura y tranquilidad en un mismo viaje.A lo largo del trayecto, el contraste entre la cordillera, los campos productivos y los pequeños poblados rurales construye una experiencia inolvidable.

Una experiencia diferente dentro de Mendoza

Un camino poco explorado que parece sacado de los Alpes suizos

Paso de Las Carreras es uno de los recorridos escénicos más impactantes de la provincia de Mendoza, ya que presenta un trayecto de montaña que conecta zonas cordilleranas con el fértil Valle de Uco.

Desde la capital mendocina, el trayecto total ronda los 235 kilómetros entre ida y vuelta. El acceso se realiza por la Ruta Nacional 40 hasta empalmar con la Ruta Nacional 7 y continuar hacia Potrerillos, para luego tomar la Ruta Provincial 89, que atraviesa todo el circuito.

En el recorrido, el visitante se encuentra cerca de destinos turísticos muy valorados como Potrerillos, Tupungato y distintas localidades, además de miradores naturales y estancias tradicionales que enriquecen la experiencia.

Uno de los aspectos más impactantes es su geografía: el trayecto asciende hasta superar los 2.200 metros sobre el nivel del mar, con caminos de cornisa que regalan vistas abiertas del valle y la presencia dominante del Cordón del Plata, con cumbres que superan los 6.000 metros.

El entorno natural se transforma constantemente: desde pampas con ganado y estancias rurales hasta zonas de cultivo, alamedas y viñedos que aportan color y textura al paisaje.

En verano predominan los verdes intensos y los cielos despejados que realzan las vistas de la cordillera; en otoño, los tonos ocres y dorados tiñen el paisaje con una atmósfera única; durante el invierno, la nieve cubre las cumbres y aporta postales imponentes; mientras que en primavera, la flora vuelve a florecer y suma color y vida a todo el recorrido.

Un entorno de altura donde la cordillera se impone con cumbres majestuosas y valles infinitos.

A lo largo del camino, los detalles enriquecen la experiencia: animales de campo, pequeños caseríos, rutas serpenteantes y miradores naturales que invitan a detenerse y contemplar.

La Quebrada del Cóndor, por ejemplo, es un punto ideal para observar el vuelo de esta emblemática ave andina. En determinadas horas del día, especialmente cuando las corrientes térmicas comienzan a elevarse, es posible ver a estos imponentes ejemplares planear sobre el valle con una elegancia única.

Hacia el final del recorrido, el paisaje se suaviza y aparecen los cultivos característicos del Valle de Uco, con fincas, viñedos y propuestas enoturísticas que complementan la experiencia.

Cabalgatas, trekking y mountain bike se combinan con paisajes únicos para una experiencia activa en la naturaleza.

La propuesta también incluye actividades al aire libre como cabalgatas, ciclismo de montaña, trekking y avistaje de aves. Además, hay opciones gastronómicas y bodegas boutique que permiten disfrutar de sabores regionales en entornos privilegiados.

El circuito puede culminar en San José o extenderse hasta Tupungato, donde se concentran servicios turísticos, alojamientos y nuevas alternativas para seguir explorando la región.