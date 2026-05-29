Una belleza 100% argentina: el "reino del hielo" que deslumbra al mundo

En el extremo sur de Argentina existe un lugar donde el hielo, las montañas y los lagos crean escenarios que parecen sacados de otro planeta.

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, este destino combina aventura, contemplación y naturaleza en estado puro. De hecho, cada rincón ofrece experiencias capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados.

Montañas escarpadas, lagos cristalinos y enormes masas de hielo crean uno de los paisajes más impactantes de la Patagonia.

Una escapada inolvidable entre hielo, montañas y lagos patagónicos

El Parque Nacional Los Glaciares es el área protegida más extensa de Argentina y uno de los destinos naturales más emblemáticos de nuestro país.

Ubicado al sudoeste de la provincia de Santa Cruz, protege más de 726.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, estepa austral y el impresionante Campo de Hielo Patagónico Sur.

Los senderos de montaña ofrecen vistas privilegiadas de algunos de los escenarios naturales más fotografiados de Argentina.

Desde Río Gallegos, capital provincial, se encuentra a unos 320 kilómetros de El Calafate, principal puerta de acceso al sector sur del parque. Se puede llegar principalmente por la Ruta Nacional 3 y luego por la Ruta Nacional 40, una de las carreteras más emblemáticas de Argentina.

Su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros destinos turísticos de gran relevancia como El Chaltén, el Lago Argentino, el Cerro Fitz Roy y el Cerro Torre, conformando uno de los circuitos más completos de la Patagonia.

La geografía es, sin dudas, uno de sus principales atractivos. Allí conviven enormes masas de hielo, lagos de origen glaciario, bosques, montañas escarpadas y extensas áreas de estepa, generando paisajes que cambian constantemente según la luz y las estaciones del año.

El gran protagonista es el Glaciar Perito Moreno, una de las pocas masas de hielo del mundo que mantiene un equilibrio natural. Sus espectaculares desprendimientos pueden observarse desde una red de pasarelas que supera los cuatro kilómetros de recorrido.

Naturaleza en estado puro, aventura y paisajes inolvidables convierten a este destino en una de las joyas turísticas del país.

Otra experiencia imperdible son las navegaciones por el Lago Argentino, que permiten acercarse a colosos naturales como los glaciares Spegazzini y Upsala. Desde el agua se obtienen algunas de las vistas más impactantes de toda la región.

La zona norte del parque ofrece una propuesta completamente diferente. Con acceso desde El Chaltén, concentra algunos de los senderos más famosos del país, elegidos por amantes del trekking y la montaña de todo el mundo.

Entre los recorridos más destacados aparecen la Laguna de los Tres, con vistas privilegiadas al Fitz Roy, y la Laguna Torre, un sendero que conduce hacia uno de los paisajes más fotografiados de la Patagonia argentina.

Además, para quienes buscan aventuras más intensas, también existen actividades como minitrekking sobre el hielo, excursiones Big Ice, kayak entre témpanos y una extensa red de senderos autoguiados que permiten descubrir el parque a distintos ritmos.

Se trata de uno de los espacios naturales más impactantes de la Patagonia y una parada obligada para quienes buscan paisajes únicos.



