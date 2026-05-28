Sobre sierras: un observatorio histórico donde las noches se llenan de planetas y estrellas

En las sierras de Córdoba existen destinos capaces de combinar naturaleza, ciencia y paisajes únicos en una misma experiencia.

Este histórico espacio astronómico se convirtió en una de las propuestas más originales para quienes buscan escapadas diferentes.

Con recorridos guiados, observaciones nocturnas y vistas panorámicas impresionantes, el lugar invita a descubrir el universo desde uno de los escenarios más privilegiados del país.

La altura y los paisajes serranos permiten disfrutar panorámicas únicas y cielos especialmente limpios.



Una escapada única para descubrir galaxias y paisajes increíbles en Córdoba

Estación Astrofísica de Bosque Alegre es uno de los centros científicos y turísticos más emblemáticos de Córdoba. Ubicada en las Sierras Chicas, esta estación pertenece al Observatorio Astronómico de Córdoba y funciona como un importante espacio dedicado a la investigación astronómica y a la divulgación científica.

El predio se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital provincial y se accede principalmente por la Ruta Provincial E-96, conocida como Camino a Falda del Carmen.

Debido a su ubicación serrana, se recomienda llegar en vehículo particular o mediante excursiones contratadas, ya que no existen líneas de transporte público hasta el ingreso.

Además de la experiencia astronómica, la estación se encuentra relativamente cerca de otros destinos turísticos muy visitados como Alta Gracia, Villa Carlos Paz y Falda del Carmen, permitiendo combinar naturaleza, historia y turismo científico en una misma escapada.

El histórico telescopio reflector es uno de los grandes atractivos científicos del lugar.

Uno de los aspectos más impactantes del lugar es su geografía. Situada a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, la estación ofrece vistas panorámicas de las sierras cordobesas y cielos limpios ideales para la observación astronómica.

Entre sierras y cielos despejados, este rincón cordobés ofrece una experiencia inolvidable para amantes de la astronomía.

El lugar se transformó en uno de los principales puntos dede la provincia gracias a la posibilidad de observar elen un entorno natural privilegiado. Las noches despejadas permiten apreciarcon gran claridad.

El complejo alberga un histórico telescopio reflector de 1,54 metros de diámetro inaugurado en 1942, considerado uno de los más importantes de Argentina. Su enorme cúpula metálica y la ingeniería del lugar sorprenden tanto a especialistas como a visitantes curiosos.

Las visitas guiadas permiten recorrer las instalaciones y conocer detalles sobre el funcionamiento del observatorio y la historia de la astronomía en el país. Durante determinadas jornadas, también se realizan observaciones mediante telescopios secundarios instalados en el predio.

Las visitas guiadas y las observaciones nocturnas son algunas de las experiencias más buscadas por quienes visitan el predio.

Muy cerca de la estación se encuentra el Mirador de Bosque Alegre, uno de los puntos panorámicos más visitados de la zona. Desde allí se pueden apreciar las sierras cordobesas, los caminos de montaña y extensos paisajes naturales que cambian de color según el momento del día.

Otro de los sitios destacados del recorrido es la Curva del Dante, un clásico mirador serrano muy elegido por viajeros y fotógrafos. Su ubicación privilegiada permite disfrutar vistas abiertas de la región y espectaculares atardeceres en medio de un entorno natural único.

Elegir este destino es apostar por una experiencia diferente en Córdoba. Ciencia, naturaleza, paisajes serranos y observación astronómica se combinan en una propuesta ideal para quienes desean descubrir uno de los cielos más impactantes del país.











