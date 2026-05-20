Entre caminos panorámicos, espejos de agua y paisajes serranos, esta propuesta turística se convirtió en una de las escapadas más elegidas para descansar y disfrutar de la naturaleza.

Con opciones que combinan deportes náuticos, gastronomía regional y pequeños pueblos, el paseo permite descubrir algunos de los rincones más impactantes del país.

Los caminos panorámicos, los espejos de agua y las sierras convierten a los circuitos perilago en una de las escapadas más impactantes de Córdoba.

Una escapada panorámica entre sierras y espejos de agua inolvidables





El Circuito Perilago se convirtió en una de las propuestas turísticas más buscadas para disfrutar de la naturaleza, los deportes náuticos y los paisajes serranos de Córdoba.

El término hace referencia a los caminos y zonas costeras que rodean los principales embalses de la provincia, donde se concentran playas, paradores y miradores ideales para escapadas de fin de semana.

Escapada: una ruta escénica entre sierras, lagos y caminos inolvidables.

Entre los destinos más visitados de la ruta aparece el Embalse Río Tercero, uno de los recorridos más extensos y completos de la provincia.

Ubicado en el Valle de Calamuchita, su perilago conecta localidades como Villa Rumipal, Villa del Dique, Embalse y San Ignacio a través de caminos panorámicos rodeados de sierras y bosques.

La zona es muy elegida por sus playas de arena, paradores junto al agua y actividades como kayak, kitesurf, pesca de pejerrey y paseos en lancha. Además, cuenta con amplios espacios verdes ideales para camping y jornadas al aire libre.

Kayak, pesca, caminatas, ciclismo y deportes náuticos forman parte de las actividades más elegidas en los distintos circuitos Perilago.

Otro de los grandes protagonistas es el Dique Los Molinos, ubicado en el Valle de Paravachasca. Este circuito se destaca por las impactantes vistas hacia las Sierras Grandes y por sus aguas tranquilas, perfectas para deportes náuticos.

Localidades como Potrero de Garay y Ciudad de América concentran buena parte de la actividad turística, con complejos de cabañas, campings y balnearios con acceso directo al lago. También es uno de los puntos más importantes de Córdoba para practicar windsurf y realizar excursiones embarcadas.

Las aguas tranquilas del Dique Los Molinos y las vistas hacia las Sierras Grandes lo convierten en uno de los rincones más elegidos para descansar y practicar deportes náuticos.

Por su parte, el tradicional recorrido alrededor del Dique San Roque se encuentra muy cerca de Villa Carlos Paz y a unos 40 kilómetros de Córdoba. Por ello, es uno de los puntos más accesibles y concurridos de la provincia, ideal para escapadas cortas.

El circuito bordea la costanera, atraviesa el puente Uruguay y llega hasta el histórico paredón del dique y la Plaza Federal. A lo largo del camino abundan los miradores, los paradores gastronómicos y los espacios para caminatas, running y ciclismo con vistas privilegiadas al lago y las sierras.