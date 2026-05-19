Un pueblo detenido en el tiempo que esconde una de las playas más paradisíacas del país

A orillas de un río sereno y rodeado de paisajes típicos del Litoral argentino, existe un destino que combina historia colonial, playas de arena clara y una tranquilidad difícil de encontrar en otros puntos del país.

Con propuestas vinculadas al turismo naturaleza, actividades acuáticas y celebraciones tradicionales, esta pequeña ciudad correntina logra cautivar tanto a viajeros aventureros como a familias que priorizan el descanso.

El río, las playas y la vegetación típica del litoral conforman uno de los paisajes más encantadores de la región.

Un pueblo con alma colonial y playas de arena blanca conquista a los viajeros

En el corazón de la provincia de Corrientes se encuentra Santa Lucía, una localidad del Litoral que es reconocida por sus playas, historia colonial y fuerte tradición productiva vinculada a la horticultura.

Ubicada a orillas del río Santa Lucía, esta pequeña ciudad ofrece un ambiente tranquilo donde la naturaleza, la cultura y el descanso se combinan en una experiencia ideal para escapadas de fin de semana.

La localidad está situada a aproximadamente 190 kilómetros de la capital correntina y el acceso principal se realiza por la Ruta Nacional 12 y luego por la Ruta Provincial 27.

El trayecto atraviesa paisajes típicos del litoral argentino, con extensas zonas verdes, pequeños poblados y caminos rodeados de vegetación que anticipan el espíritu relajado del destino.

Uno de los aspectos más impactantes de la región es su geografía ribereña. El río Santa Lucía atraviesa el paisaje y regala playas de arena fina y aguas tranquilas ideales para disfrutar en cualquier momento del año.

Además, la vegetación típica del litoral, los amplios espacios verdes y los atardeceres sobre el agua crean escenarios naturales que invitan al descanso y la contemplación.

El Balneario Santa Lucía es uno de los lugares más elegidos por turistas y residentes. Allí se pueden disfrutar jornadas de playa, caminatas costeras y actividades recreativas para toda la familia.

Muchas familias y grupos de amigos eligen este lugar para pasar fines de semana largos o vacaciones alejados del ritmo urbano.

Otro de los puntos destacados es el Camping Municipal, que cuenta con espacios para acampar, parrillas, sanitarios y servicios básicos para quienes buscan una experiencia más cercana a la naturaleza.

Las actividades náuticas también forman parte de la identidad local. En el río se practican kayak, canotaje y pesca deportiva de manera segura, aprovechando las aguas mansas y el paisaje natural.

A esto se suma el clásico avistamiento del atardecer, una experiencia muy buscada por visitantes que desean contemplar las tonalidades anaranjadas reflejadas sobre el agua.

Kayak, pesca deportiva y caminatas costeras son algunas de las propuestas más elegidas por quienes visitan la ciudad.

La ciudad también posee un importante patrimonio histórico y cultural. La Parroquia Santuario Santa Lucía, construida a fines del siglo XVIII, fue declarada Monumento Histórico Nacional y conserva antiguos muros de adobe elaborados por la comunidad indígena Astos.

Muy cerca se encuentra el tradicional Puente de Hierro, una antigua estructura ferroviaria metálica que ofrece vistas panorámicas del entorno.

Además de sus atractivos propios, la ciudad se encuentra cerca de otros puntos turísticos destacados del corredor Paraná Sur. Desde allí es posible visitar localidades como Goya, famosa por la pesca deportiva, o recorrer diferentes parajes naturales cercanos vinculados al ecoturismo y las actividades náuticas.

La histórica parroquia y el antiguo Puente de Hierro conservan parte de la identidad cultural y ferroviaria del lugar.

Otro de los aspectos que distingue a esta localidad es su fuerte identidad productiva. Considerada la Capital Nacional de la Horticultura, cada noviembre celebra la Fiesta Nacional de la Horticultura, un evento que reúne exposiciones, ferias, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas que atraen visitantes de toda la región.

Elegir este destino correntino es apostar por una escapada diferente, donde el tiempo parece avanzar más lento y la naturaleza todavía conserva su protagonismo.

Entre playas de arena clara, construcciones históricas, actividades náuticas y atardeceres inolvidables sobre el río, la ciudad ofrece el equilibrio perfecto entre descanso, cultura y paisajes únicos.

Incluso, es ideal para quienes buscan desconectarse del ruido cotidiano y descubrir uno de los rincones más auténticos y encantadores del nordeste argentino.