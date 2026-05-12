La ruta escénica donde el océano se roba todas las miradas

La Patagonia argentina guarda rutas que transforman cada kilómetro en una experiencia inolvidable. Algunas combinan paisajes salvajes, pueblos cargados de historia y una biodiversidad que sorprende incluso a los viajeros más experimentados.

En el extremo sur del país existe un corredor costero donde el océano acompaña gran parte del recorrido y la naturaleza aparece en estado puro.

Entre fauna marina, acantilados y escenarios imponentes, esta propuesta invita a descubrir uno de los secretos mejor conservados del litoral patagónico.

La unión entre meseta patagónica, acantilados y océano crea algunos de los paisajes más impactantes del sur argentino.

La travesía patagónica donde el océano se roba todas las miradas

Ruta Azul es uno de los corredores turísticos más impactantes de la Patagonia argentina. Ubicada sobre el litoral marítimo de la provincia de Santa Cruz, esta propuesta combina mar, meseta, biodiversidad y pequeños pueblos cargados de historia, unidos principalmente por la Ruta Nacional 3.

El recorrido puede iniciarse desde Comodoro Rivadavia, considerada la principal puerta de entrada aérea para quienes llegan desde el norte patagónico.

Desde allí, hay que recorrer cerca de 300 kilómetros por la Ruta Nacional 3 para arribar a Puerto Deseado, uno de los puntos más importantes del circuito turístico.

Además, el corredor se conecta con otros sitios de enorme valor natural e histórico como Jaramillo, Fitz Roy y Río Gallegos. También se encuentra cerca de áreas protegidas y escenarios emblemáticos de la Patagonia austral que atraen visitantes de todo el país y del exterior.

El recorrido atraviesa algunos de los paisajes costeros más impactantes de Santa Cruz y conecta reservas naturales, puertos y pueblos históricos.

Uno de los aspectos más impactantes de la región es su geografía. El contraste entre la inmensidad de la meseta patagónica, los acantilados y el intenso color del océano genera paisajes únicos que parecen extenderse infinitamente sobre el horizonte austral.

Entre las excursiones más buscadas aparece el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino. Allí se encuentra la única colonia continental de pingüino de penacho amarillo, que convive con pingüinos de Magallanes y lobos marinos alrededor de un antiguo faro centenario. Durante las navegaciones también es frecuente observar delfines y toninas overas.

Otra experiencia imperdible es recorrer la Ría Deseado, un accidente geográfico donde el océano ingresa más de 40 kilómetros dentro del continente siguiendo el antiguo cauce del río Deseado.

El área posee una enorme riqueza faunística y permite realizar travesías náuticas rodeadas de loberías, colonias de cormoranes y escenarios prácticamente vírgenes.

Navegaciones, avistaje de fauna marina y recorridos naturales forman parte de las experiencias más elegidas del circuito.

La historia también ocupa un lugar central dentro de esta ruta. Muy cerca de Puerto Deseado se encuentra el Campamento de Darwin y la Estancia El Paso, un sitio rodeado de impactantes formaciones rocosas donde el naturalista Charles Darwin acampó en 1833 durante su expedición por la Patagonia.

Otro de los grandes atractivos cercanos es el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, un área protegida de más de 63 mil hectáreas donde pueden observarse troncos petrificados de aproximadamente 150 millones de años. El lugar conserva vestigios de antiguos bosques sepultados por erupciones volcánicas ocurridas durante el período Cretácico.

Las reservas naturales y los pueblos históricos convierten a este corredor en una propuesta ideal para explorar la Patagonia profunda.

Las localidades de Jaramillo y Fitz Roy complementan el recorrido con construcciones históricas de chapa, madera y piedra que remiten al antiguo desarrollo ferroviario patagónico. Además, conservan museos y estaciones vinculadas a las huelgas obreras de 1921, un episodio clave de la historia santacruceña.

Elegir esta ruta significa sumergirse en paisajes salvajes, fauna marina, historia y naturaleza en estado puro. La combinación entre aventura, tranquilidad y escenarios únicos convierte a este corredor patagónico en una de las escapadas más sorprendentes del sur argentino.